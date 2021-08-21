Mazhar Alanson ile TV Programı Ne Zaman, Hangi Kanalda Başladı? Mazhar Alanson Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Mazhar Alanson Kaç Yaşında, Nereli?

Televizyon ekranları tarihinde ilk defa böyle bir şey olacak. Yeni bir format ile ilk konuğu müzik sektöründe en sevilen ve usta isimlerinden birisi olan Fuat Güner olacak. Mazhar Alanson’a özgü olarak yer alacak sunum ile beraber sanat dünyasındaki en ünlü isimlerin bir araya geldiği, TRT Müzik ekranlarında yayın hayatına başlayacak. ‘Mazhar Alanson İle’ programı ise her cumartesi akşamı TRT Müzik kanalında 20:15’de sevenleri ile bir araya gelecek. Adeta televizyon dünyasında bir ilk olacak program ile herkes arayışlarına başladı. Kısa sürede en merak edilenler arasında yer alan programın formatının çok farklı olması ise Mazhar Alanson hayranlarının arayışlarına neden oldu. Herkes tarafından bu kadar merak edilen ve yapılan ‘Mazhar Alanson İle’ programı ünlü ismi de merak ettirdi. Sizler için Mazhar Alanson hakkında merak edilen tüm detayları derledik. Peki, Mazhar Alanson kimdir, nasıl ünlü oldu, nereli ve kaç yaşında? İşte, Mazhar Alanson hakkında merak edilen tüm detaylar…

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