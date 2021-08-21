Bitcoin Düşmanlığıyla Tanınıyordu! Çark Etti! "Bitcoin 100.000 Dolar Olabilir!"

Kripto para piyasası ile ilgilenen herkes Peter Schiff’in ciddi bir Bitcoin eleştirmeni olduğunu biliyor. Ancak Schiff yaptığı son açıklamalarda tüm ekosistemi şaşırttı. Schiff BTC’nin 100.000 dolara doğru ilerlediğini ifade ederken daha önce Bitcoin yatırımı yapmadığı için pişman olduğunu bile söyledi.

Ancak Schiff uzun vadede hala Bitcoin ile ilgili düşüş beklentilerini sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

Peter Schiff ve Bitcoin

Aslında Schiff 2008 mali krizini tahmin etmesi ve bir altın savunucusu olması ile tanınıyor. Buna ek olarak Schiff kripto para birimlerini yermek için hiçbir fırsatı kaçırmadığından uzun süredir kripto para düşmanı olarak da nam salmış durumda.

Schiff yakın tarihli bir röportajında da Bitcoin hakkındaki olumsuz duruşunu yineledi ve lider kripto para biriminin küresel bir ödeme aracı olma hedefine ulaşamayacağını düşündüğünü bir kez daha tekrarladı. Ayrıca Schiff’e göre insanlar Bitcoin’lerini patlamış mısır ya da bilet almak için kullanmaya da hevesli değil. Schiff’in bu son yorumu AMC’nin bilet ödemelerini BTC ile kabul edeceğini duyurmasına gönderme gibi görünüyor.

Bunlara ek olarak büyük volatilitesi sebebiyle Schiff, hiçbir ev sahibinin de Bitcoin’i kira ödemesi olarak kabul etmeyeceğine inanıyor. Bu nedenlerle popüler isim, Bitcoin’in yalnızca spekülatif bir varlık olarak faydalı olduğunu ve başka bir şey olmadığını ifade ediyor.

Bitcoin 100.000 Dolar Olacak Mı?

Tüm bu düşüncelerin karşısında Schiff, her ne kadar altının hala yukarıdaki kullanım durumları için daha faydalı olduğunu düşündüğünü belirtse de, Bitcoin’in piyasaya sürülmesinden bu yana altından daha iyi performans gösterdiğini de kabul etmiş görünüyor.

Bu noktada Schiff Bitocin’i ilk olarak 2011 yılında duyduğunu dile getirdi ve ilk duyduğunda BTC almış olmak istediğini belirtti. Schiff konuyla ilgili açıklamalarında şu sözleri kullandı:

Keşke ilk duyduğumda Bitcoin almış olsaydım, bu çok büyük bir hataydı. 100.000 dolar yatırabilir miydim, evet yatırabilirdim. Demek istediğim, kötü sonuçlanan diğer şeylere 100.000 dolar yatırdım. Şimdi Bitcoin milyarderlerinden biri olabilirdim, açıkçası bunu erkenden biliyordum. Zamanı geri alabilseydim, yapacağım şeylerden biri de buydu.

Bunlara ek olarak Schiff, BTC fiyat trendlerine de değindi ve ekonomist, Bitcoin‘in 100.000 dolara, hatta 1 milyon dolara ulaşmasının çok muhtemel olduğunu kaydetti. Yine de Schiff’e göre bu potansiyel fiyat hareketi Bitcoin’i daha az balon yapmıyor.