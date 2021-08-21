Bitcoin Dünyası Allah Bullak Oldu! 50.000 Doların Üzerine Mi Çıkacak? Yoksa Düşecek Mi?

BTC, Charts.k’de 49.000 dolar civarında işlem görüyordu. Bu durum piyasada ihtiyaç duyulan güven duygusunu tazeleyerek rahatlamaya yardımcı oldu. Özellikle de 48.000 doların üstünde bulunan direncin kırılmasını bekleyen analistleri oldukça mutlu etti.

BTC istenilen seviyeye çıkmaya hazır

Bu haberin yazıldığı esnada günlük neredeyse %4’lük artışlarla BTC’yi 50.000$ seviyesine itmeye hazır görünüyor. Aynı durum, kripto paranın RSI’sı gözlemlendiğinde de görülebiliyor. Tüm bu göstergeler, yükselişi işaret etti ve satın alma baskısındaki artışı vurguladı.

Yatırımcılar, BTC’de 50.000 dolar seviyesini gördükten sonra daha yüksek seviyeleri elde etme tutkusu içinde. 200 günlük basit hareketli ortalama (SMA) da ihtiyaç duyulan desteği sağlıyor gibi gözüküyor.

Boğalar ve uzun vadeli yatırımcıların desteği ile direncini kırdı

Bitcoin borsa akışları Ağustos ayına kadar sızıntı şeklinde devam etti ve yükseliş trendine geri döndü. Bitconi’i çeken yatırımcılar, boğa dürtüsü ve birikim gösterdi. Piyasa 2020 yılı içerisinde ciddi bir borsa akışından geçti. Bu durum 2020’nin son aylarında gözlemlendi ve boğa koşusu izledi.

Bİtcoin’de yaşanan bu durgunluk birikim için destekleyici bir etkiye neden oldu. Yüksek oranda Bitcoin arzının uykuda olduğu ve HODLing davranışında bir artış anlamına geliyordu. Bunun yanı sıra küresel coin yok edilen coin günlerinin eskide kaldığı belirtisini gösteriyordu.

Boğalar ve uzun vadeli yatırımcılar Bitcoin’i 48.000 doların üstüne çıkarmada ciddi bir güç gösterdi. Bu da BTC’yi 50.000 dolar bandına çıkardı.

Yükseliş trendin de ayakta kalırsa 50.000$’ı görmesi çok yakın

Bitcoin 48.000 dolar seviyesinde direnç gösterir ve yükselişte ayakta kalırsa, 50.000$’ı görmesi uzak bir ihtimal değil. Bu durumun olma ihtimali Bitcoin’in 48.900 dolarda dalgalanmasıyla yüksek görünüyor. BTC’nin şu an için ihtiyaç duyduğu tek şey boğaların itme gücü.