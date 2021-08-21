Ripple Yatırımcıları Bu Kahini Tanır! XRP ve Bitcoin İçin Seviye Verdi! XRP'de Neler Oluyor?
Popüler kripto para analisti Credible Crypto, yeni tahminlerini paylaşıyor. Credible Crypto, Bitcoin ve Ripple (XRP)’a yönelik kritik öngörülerde bulunuyor. Kriptokoin.com olarak bu tahminleri sizler için derledik, birlikte inceleyelim…
Credible Crypto: Ripple şimdi 20 ila 30 dolar yolunda görünüyor
XRP fiyatı ayı tuzağından kayda değer bir dönüşle kripto piyasasını şaşırttı ve güçlü destek seviyelerini ziyaret etmeden önce iyi bir şekilde toparlandı. Mevcut hızla, fiyatın çift haneli rakamlarla yeni zirvelere ulaşması bekleniyor. Ayrıca, bazı analistler fiyatın büyük bir marjla yükselebileceğine inanıyor. Ve bu nedenle, Ripple & SEC davasında bir uzlaşma olasılığı ve varlığın yeniden borsalarda listelenmesi olasılığı masada yer alıyor.
Analist: Bitcoin fiyatı 40 bin dolara, hatta 30 bin dolara kayabilir
Ayrıca analist, Bitcoin fiyatının 40 bin dolara, hatta 30 bin dolara kadar aşağı kayması için kayda değer bir düşüş olasılığı olduğunu tahmin ediyor. Toplu olarak, büyük çöküşten sonra kripto piyasası, büyük pump ve dump’ları ortadan kaldırarak istikrarlı bir toparlanma geçiriyor gibi görünüyor. Ve dolayısıyla analiste göre, SEC davasından veya borsadan bağımsız olarak XRP fiyatı da benzer bir yoldan geçebilir.
21 Ağu 2021 - 22:32 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.