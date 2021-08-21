- 21 Ağu 2021 - 22:32 G: 21 Ağu 2021 - 22:43

Ripple Yatırımcıları Bu Kahini Tanır! XRP ve Bitcoin İçin Seviye Verdi! XRP'de Neler Oluyor?

Popüler kripto para analisti Credible Crypto, yeni tahminlerini paylaşıyor. Credible Crypto, Bitcoin ve Ripple (XRP)’a yönelik kritik öngörülerde bulunuyor. Kriptokoin.com olarak bu tahminleri sizler için derledik, birlikte inceleyelim…

Credible Crypto: Ripple şimdi 20 ila 30 dolar yolunda görünüyor

XRP fiyatı ayı tuzağından kayda değer bir dönüşle kripto piyasasını şaşırttı ve güçlü destek seviyelerini ziyaret etmeden önce iyi bir şekilde toparlandı. Mevcut hızla, fiyatın çift haneli rakamlarla yeni zirvelere ulaşması bekleniyor. Ayrıca, bazı analistler fiyatın büyük bir marjla yükselebileceğine inanıyor. Ve bu nedenle, Ripple & SEC davasında bir uzlaşma olasılığı ve varlığın yeniden borsalarda listelenmesi olasılığı masada yer alıyor.

 
Popüler analistlerden biri, XRP fiyatı için 20 ila 30 dolar civarında daha yüksek seviyeler öngörüyor. Ripple Kâhini olarak da bilinen Credible Crypto, son videosunda, XRP fiyat rallisindeki engelleri aşma olasılıklarına yol açan en boğa XRP fiyat tahminini ortaya koyuyor. Kullanıcılardan biri de aynı şeye dikkat çekti ve Ripple SEC davasındaki anlaşmanın ardından fiyat rallisinin körüklenip körüklenmeyeceğini sordu. Analist bunun olabileceğini ancak ralli için bir anlaşmanın şart olmadığını söyledi.  Credible Crypto’ya göre, XRP şimdi 20 ila 30 dolar yolunda görünüyor.

Analist: Bitcoin fiyatı 40 bin dolara, hatta 30 bin dolara kayabilir

Ayrıca analist, Bitcoin fiyatının 40 bin dolara, hatta 30 bin dolara kadar aşağı kayması için kayda değer bir düşüş olasılığı olduğunu tahmin ediyor. Toplu olarak, büyük çöküşten sonra kripto piyasası, büyük pump ve dump’ları ortadan kaldırarak istikrarlı bir toparlanma geçiriyor gibi görünüyor. Ve dolayısıyla analiste göre, SEC davasından veya borsadan bağımsız olarak XRP fiyatı da benzer bir yoldan geçebilir. 

Credible Crypto, geçtiğimiz dönemlerde XRP’nin yaklaşık 0,20 dolara ve daha yüksek bir seviyeye yükselmeye devam etmeden önce 0,168 dolara çekileceğini söyledi. XRP tam da analistin belirttiği gibi hareket etti ve bu düşük seviyeye geriledi.  Bu yılın Mart ayında Credible Crypto,   sağlıklı bir düzeltmeye katlandıktan sonra XRP fiyatının büyük bir yükselişe geçeceğini de doğru bir şekilde tahmin etti. O sırada, kripto para birimi 0,5 dolara yakın işlem görüyordu ve ayın ilerleyen zamanlarında Nisan ayına kadar 2 dolara yaklaşmaya başladı. Bunun dışında analist, Ripple’ın kısa vadeli bazı fiyat hareketlerini de başarılı bir şekilde öngördü.

21 Ağu 2021 - 22:32 - Kripto Para Haberleri

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