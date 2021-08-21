Bitcoin'de ETF Görmeyi Bekleyenler! İki Uzman Derinlemesine Yorumladı!

Bitcoin ETF mi geliyor?

CIO ve ETF Trendleri Araştırma Direktörü Dave Nadig’e göre, Vvdeli İşlemlere dayalı bir Bitcoin ETF, bu yılın sonundan önce yetki alabilir.

“SEC, endüstrinin gitmesini istedikleri yönün bu olduğunu açıkça belirtti. Ama bence Bitcoin için bir GLD gibi davranan gerçek bir Bitcoin ETF’si, muhtemelen bu sene gelebilir.”

Geçen yıl SEC’e bir düzineden fazla Bitcoin ETF başvurusu yapıldı. Ancak henüz hiçbirine yetki verilmedi. SEC Başkanı Gary Gensler kısa süre önce Bitcoin vadeli işlemleri tabanlı ETF’leri sıkı yönergeler altında değerlendireceklerini ima etti.

“Riskler unutulmamalı”

Investco başta olmak üzere birkaç şirket, Bitcoin ve Ethereum vadeli işlemleri destekli ETF’ler için başvuruda bulundu. Ancak Nadig’in iyimserliği, Todd Rosenbluth’un vadeli ETF’lerin yetkilendirilmesi hakkında yaptığı son yorumlarla çelişiyor.

CFRA’da ETF ve yatırım fonu araştırması başkanı olan Rosenbluth, vadeli işlemlere dayalı ETF’lerin “benzersiz riskler” içerdiğini düşünüyor. Bu riskler arasında daha yüksek maliyetleri ve altta yatan dijital varlığın fiyatını izlemeyecekleri gerçeği bulunuyor.

Seçenek yok mu?

Ayrıca izin verilene kadar “yatırımcının yapabileceği bir şey” olmadığını da belirtti. Ancak Nadig bunun doğru olduğuna inanmıyor. Araştırmacı, ülke “stagflasyon” ile savaşırken Amerikalıların hangi ETF’lere yatırım yapabileceğinden bahsetti ve ETF’ler aracılığıyla Bitcoin ve kripto para birimlerine dolaylı olarak yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için seçenekler önerdi.

“Geleneksel bir ETF’de yapabileceğiniz en iyi şey, bu dijital dönüşümü gerçekten yürüten şirketlere yatırım yapmaktır.”

Nadig, VanEck’in dijital dönüşüm ETF’si DAPP’ye atıfta bulundu. ETF, sırayla, kripto endüstrisine büyük katkıda bulunan şirketlere yatırım yapıyor. Bunlara Coinbase, Square ve MicroStrategy de dahil.