Yatırım Yapan Herkes Neredeyse Kazandı! Ethereum'da Fiyatı Belirleyen Ne? Sırada Ne Var?

Kripto para piyasasında genel bir yükseliş hakimken, piyasa hacmi bakımından en büyük altcoin olan Ethereum da (ETH) hem yükselişten hem kendi geliştirme adımlarına payına düşeni alıyor gibi görünüyor. Peki, bu noktada sonra ETH yatırımcılarının nelere dikkat etmesi gerekiyor?

Ethereum Fiyatında Önemli Noktalar

Piyasada yaşanan genel düşüş ile birlikte Ethereum fiyatı da bir miktar geriledi ve 2.950 dolar seviyelerine düştü. Ancak sonrasında başlayan toparlanma yatırımcıların güldürdü. Yazının kaleme alındığı an itibari ile 3.285 dolar bandında işlem gören ETH’un rekor seviyesinin yaklaşık olarak 1.000 dolar altında olduğu ifade edilebilir.

Bu noktada Ethereum için 3.000 doların oldukça önemli bir destek seviyesi olduğu düşünülüyor. Çünkü 3.00 dolar altına doğru yapılan son hamlede güçlü bir tepki gelmiş ve fiyat kısa sürede bu seviyenin üzerine yükselmişti.

Şu anda ETH’un 3.000 dolar ile 3.300 dolar bandında konsolide olduğu ifade edilebilir ve muhtemelen bir başka yükseliş ivmesinin başlaması için piyasadan güçlü bir destek alması gerekiyor.

Öte yandan 3.300 doların üzerine doğru yapılacak bir hamle 3.500 dolara doğru hareketi başlatabilir. 3.500 doların üzerinde ise 3.800 dolarda güçlü bir direnç ile karşılaşılabileceği düşünülüyor.

Pek çok analist yıl bitmeden ETH fiyatının 5.000 dolar üzerine yükselmesini beklerken çeşitli düşüş senaryoları da konuşulmuyor değil.

ETH Olası Düşüş Senaryosu

Eğer Ethereum fiyatı 3.000 dolarlık önemli desteği kaybederse ilk güçlü destek 2.800 dolarda bulunuyor. 2.800 dolarlık desteğin kırılması ise 2.500 dolarlık desteğin test edilmesini sağlayabilir.

Buna ek olarak piyasada yine bir aşağı yönlü hareket başlarsa ETH’da da düşüşler derinleşebilir ve 2.200 dolara doğru geri çekilme yaşanabilir. Ancak bu noktada şu ana için analistlerin umutlu olduğunu ve böyle bir düşüş olasılığının yükseliş olasılığından daha az olduğunu düşündüklerini belirtmekten fayda var.