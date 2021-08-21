Bir Sonraki Aşamaya Hazır Olun! Mevcut Piyasa Trendi Ortaya Çıktı! Bitcoin'de Neler Olacak?
Kripto para borsa bakiyeleri, Bitcoin fiyatının önümüzdeki haftalarda daha da güçlenebileceğinin sinyallerini veriyor. İşte detaylar...
Alıcı ve satıcıların aldıkları pozisyonlara göre şekillenen Bitcoin pazarı, şu an olumlu teknik göstergeler ışığında alıcı yönlü ilerliyor. Bunun en somut örneği piyasa tarafından sıklıkla takip edilen Bitcoin fiyatının 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde bulunması.
Bitcoin günlük grafiği
200 günlük hareketli ortalama bugün 45.760 dolar olarak hesaplanıyor. Bitcoin fiyatı 48.700 dolarda el değiştirdiğinde olumlu bölgede devam ettiğini ve bu bölgede kaldıkça yukarı yönlü atakların gelebileceğini görebiliriz.
Diğer somut bir göstergemiz ise kripto borsalarında bulunan BTC miktarı. BTC bakiyesi ne kadar az ise fiyatın yukarıda kalma olasılığı o kadar yüksek oluyor. Piyasada bir malın kıtlığı değerini artıran bir olgu olarak kabul edilir. Aynı zamanda az olan varlığın yüksek satışlara maruz kalma ihtimalinin düşük olduğuna dair genel bir kanı vardır. Düşük btc bakiyelerinden elde edilen diğer bir çıkarım ise yatırımcıların kripto varlıklarını yükseliş beklentisiyle ticaretten uzak tutmak için soğuk cüzdanlarına çektiği düşüncesidir.
Borsalardaki Bitcoin bakiyeleri BTC fiyatı ile ne kadar alakalı?
Yakın tarihe baktığımızda kripto borsalarındaki BTC bakiyeleriyle ilgili iki spesifik olaya rastlıyoruz. Bunlardan ilki COVID-19 salgının ilk dönemlerinde küresel piyasalarla birlikte kripto piyasasını derinden sarsan ve Bitcoin fiyatını bir günde neredeyse yüzde 50 düşüren panik hareketiydi. Sert satışların yapıldığı o dönem güven ortamının bozulmasından dolayı yüksek BTC çekimleri de görüldü.
İkinci olay, geçen yılın Kasım ayında gerçekleşti. Yazılım şirketi MicroStrategy Bitcoin yatırım politikası iyiden iyiye kendini belli etmişti ve fintech şirketi Square tarafından 50 milyon dolarlık bir satın alım duyurusu, yüksek miktarda BTC’nin borsalardan çekilmesine neden olmuştu.
Borsalarda olmayan dolaşımdaki Bitcoin arzının yüzdesi ve Bitcoin fiyatı arasında, son 18 ayda arada sırada fiyat gecikmesi olsa da neredeyse bire bir korelasyon söz konusu.
Bunun 2020 yazında gerçekleştiğini gördük, çünkü Bitcoin borsalardan hızlı bir şekilde çekilirken fiyat, Bitcoin’in şiddetli yükseliş trendi başladığı Kasım ayına kadar hareketsiz kaldı.
Sonuç olarak bu tarz somut örnekler, gelecek dönemlerde de benzer fiyat hareketlerinin gerçekleşme olasılığını artırıyor. Borsalardaki kripto varlık bakiyelerini takip etmekte fayda var. Ancak finansal varlık fiyatlarını etkileyen birden çok kriterin olduğu göz önüne alınarak yatırım kararlarında kendi araştırmanızı yapmanız ve bütçenize göre belirli bir strateji uygulamanız son derece önemli.
21 Ağu 2021 - 23:07 - Kripto Para Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.