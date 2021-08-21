Bir Sonraki Aşamaya Hazır Olun! Mevcut Piyasa Trendi Ortaya Çıktı! Bitcoin'de Neler Olacak?

Alıcı ve satıcıların aldıkları pozisyonlara göre şekillenen Bitcoin pazarı, şu an olumlu teknik göstergeler ışığında alıcı yönlü ilerliyor. Bunun en somut örneği piyasa tarafından sıklıkla takip edilen Bitcoin fiyatının 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde bulunması.

Bitcoin günlük grafiği

200 günlük hareketli ortalama bugün 45.760 dolar olarak hesaplanıyor. Bitcoin fiyatı 48.700 dolarda el değiştirdiğinde olumlu bölgede devam ettiğini ve bu bölgede kaldıkça yukarı yönlü atakların gelebileceğini görebiliriz.

Diğer somut bir göstergemiz ise kripto borsalarında bulunan BTC miktarı. BTC bakiyesi ne kadar az ise fiyatın yukarıda kalma olasılığı o kadar yüksek oluyor. Piyasada bir malın kıtlığı değerini artıran bir olgu olarak kabul edilir. Aynı zamanda az olan varlığın yüksek satışlara maruz kalma ihtimalinin düşük olduğuna dair genel bir kanı vardır. Düşük btc bakiyelerinden elde edilen diğer bir çıkarım ise yatırımcıların kripto varlıklarını yükseliş beklentisiyle ticaretten uzak tutmak için soğuk cüzdanlarına çektiği düşüncesidir.

Borsalardaki Bitcoin bakiyeleri BTC fiyatı ile ne kadar alakalı?

Yakın tarihe baktığımızda kripto borsalarındaki BTC bakiyeleriyle ilgili iki spesifik olaya rastlıyoruz. Bunlardan ilki COVID-19 salgının ilk dönemlerinde küresel piyasalarla birlikte kripto piyasasını derinden sarsan ve Bitcoin fiyatını bir günde neredeyse yüzde 50 düşüren panik hareketiydi. Sert satışların yapıldığı o dönem güven ortamının bozulmasından dolayı yüksek BTC çekimleri de görüldü.

İkinci olay, geçen yılın Kasım ayında gerçekleşti. Yazılım şirketi MicroStrategy Bitcoin yatırım politikası iyiden iyiye kendini belli etmişti ve fintech şirketi Square tarafından 50 milyon dolarlık bir satın alım duyurusu, yüksek miktarda BTC’nin borsalardan çekilmesine neden olmuştu.

Bu olaylardan ilki korku psikolojisiyle yüksek miktar satışların yanında kripto varlıklarını korumak amacıyla yapılan çekimlerdi. İkincisi ise yıllardır konuşulan kurumsal kabulün başladığı düşüncesiyle varlığın değerinin artacağı şeklinde yorumlanması diyebiliriz. Sonuç olarak ilkinde BTC fiyatı, kısa süreliğine 5.000 doların altına sarksa da hızlı toparlandı ve 2020 Kasım ayı kripto boğa sezonunun tetiklendiği BTC’nin 10.000 dolar seviyelerinden 64.000 dolar bandına kadar çıkan trendin başıydı.

Borsalarda olmayan dolaşımdaki Bitcoin arzının yüzdesi ve Bitcoin fiyatı arasında, son 18 ayda arada sırada fiyat gecikmesi olsa da neredeyse bire bir korelasyon söz konusu.

Bunun 2020 yazında gerçekleştiğini gördük, çünkü Bitcoin borsalardan hızlı bir şekilde çekilirken fiyat, Bitcoin’in şiddetli yükseliş trendi başladığı Kasım ayına kadar hareketsiz kaldı.

Sonuç olarak bu tarz somut örnekler, gelecek dönemlerde de benzer fiyat hareketlerinin gerçekleşme olasılığını artırıyor. Borsalardaki kripto varlık bakiyelerini takip etmekte fayda var. Ancak finansal varlık fiyatlarını etkileyen birden çok kriterin olduğu göz önüne alınarak yatırım kararlarında kendi araştırmanızı yapmanız ve bütçenize göre belirli bir strateji uygulamanız son derece önemli.