- 22 Ağu 2021 - 09:23 G: 22 Ağu 2021 - 10:01

Şeyma Subaşı’nın Başörtülü Pozlarını Öyle Bir Paylaştı ki; Görenler Şok Oldu! Şeyma Subaşı Tesettüre Girdi! ‘’Hem Tesettür Hem Bikini Şov…’’

Olayların kadını Şeyma Subaşı bu defa çok konuşulacak. Öyle bir şey yaptı ki görenler şok üstüne şok yaşadı. Sosyal medya hesabından başörtülü pozlar paylaşan Şeyma Subaşı tesettüre mi girdi. Onca yaşanandan sonra tesettüre giren Şeyma Subaşı’na tepkiler çığ gibi büyüyor. İşte detaylar…

Şeyma Subaşı Tesettüre Girince Hedef Haline Geldi!

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve artık olayların kadını olarak adlandırılan Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını. Gündemden inmek bilmeyen Şeyma Subaşı2nın bu defa tesettüre girdiği başörtülü fotoğraflarını sosyal medya hesabından öyle bir paylaştı ki resmen olay oldu. Her yaptığı hareketle gündem olan Şeyma Subaşı Bahar Candan’ın izinden gitti ve tesettüre büründü. İşte haberin detayları…

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22 Ağu 2021 - 09:23 Ankara- Yaşam

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