Şeyma Subaşı Kıyafetsiz Öyle Bir Paylaşımda Bulundu ki; Meedo Kıskançlıktan Çatladı! Şeyma Subaşı Kokudan Yorumları Bakın Nasıl Sınırlandırdı!
Olayların kadını Şeyma Subaşı bu defa öyle bir çıplaklıkta görüntülendi ki görenlerin ağzı açık kaldı. Kusursuz fiziği ve o olay yaratan kıyafetsiz paylaşım Mısırlı milyarder sevgilisi Meedo’yu deliye döndürdü. Şeyma korkusundan yorumları sınırlandırdı. İşte detaylar…
3 Milyonu aşkın kitlesi bulunan Şeyma Subaşı’nın takipçilerinin beğenisine sunduğu fotoğraf bu defa yuh dedirtti. Öyle bir paylaşımda bulundu ki bakan bir daha baktı. Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı Meedo’nun kıskançlık krizine girmesiyle yorumları sınırlandırdı. Bakın Şeyma Subaşı2nın yorumları sınırlamasına neden olan o olay…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.