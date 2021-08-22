Hande Erçel Kırmızı Bikinili Fotoğraflarını Öyle Bir Paylaştı ki; Kerem Bürsin Kıskançlığı Ortalığı Ateşe Verdi! Bir Anlık Kıskançlıkla Hande Erçel’e Öyle Bir Şey Yaptırdı ki Görenler ‘’Bu kerem mi?...
Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncusu Hande Erçel kimsenin inanamadığı bir olayla gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı Kırmızı bikinili fotoğraflarını silen Hande Erçel Kerem Bürsin’in kıskançlık iddiaları karşısında ne dedi? O fotoğrafları Kerem Bürsin mi sildirdi? İşte detaylar…
Hande Erçel kırmızı derin dekolteli elbisesiyle görenleri kendine resmen aşık etmişti. Yok böyle bir güzellik dedirten derin dekolteli kırmızı elbisesi o kadar beğenildi ki beğeni ve yorum kısmı resmen çökmüştü. Bir kere yorum yapan bir daha yaptı. İşte Hande Erçel’in o fotoğraflarının kalkmasına neden olduğu iddia edilen kerem Bürsin kıskançlığı…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.