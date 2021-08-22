Alişan Kardeşi Selçuk Tektaş’ın Yasını Bir Kere Daha Öyle Bir Tuttu ki; Herkesi Hüngür Hüngür Ağlattı! Yürekler Paramparça Oldu!
Yakın zamanda kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybeden Alişan öyle bir paylaşım yaptı ki görenlerin resmen yüreği parçalandı. Alişan’ın o paylaşımı sadece yürek parçalamakla kalmadı. Herkesi hüngür hüngür ağlattı. İşte o yürek burkan paylaşım…
Kısa süre önce kardeşi Selçuk Tektaşın vefat haberiyle sarsılan Alişan’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım yürek burktu. Ünlü şarkıcı Alişan kardeşinin ölümünden sonra kendini toplamakta bir hayli güçlük çekiyor. Kardeşi Selçuk Tektaş2ın ölümünden sonra sosyal medya hesabından sürekli olarak kardeşiyle ilgili paylaşım yapan Alişan son gönderisiyle herkesi üzdü. İşte o fotoğraf…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.