Anasayfa/

Foto Galeri/

22 Ağu 2021 - 12:18

Alişan Kardeşi Selçuk Tektaş’ın Yasını Bir Kere Daha Öyle Bir Tuttu ki; Herkesi Hüngür Hüngür Ağlattı! Yürekler Paramparça Oldu!

Yakın zamanda kardeşi Selçuk Tektaş’ı kaybeden Alişan öyle bir paylaşım yaptı ki görenlerin resmen yüreği parçalandı. Alişan’ın o paylaşımı sadece yürek parçalamakla kalmadı. Herkesi hüngür hüngür ağlattı. İşte o yürek burkan paylaşım…