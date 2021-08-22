Demet Özdemir’in Sütyensiz Fotoğrafları Ağızları Açık Bıraktı! Taş Çatlatan O Görseller Sosyal Medyada Olay Oldu! ‘’Pembe Gönlüm Sende…’’

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle ekranlara gelen ve İbrahim Çelikkol’la başrollerde oynayan Demet Özdemir öyle pozlar verdi ki, sütyensiz o görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Dakikada binlerce beğeni ve yorum alan o fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü. İşte o görüntüler…

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