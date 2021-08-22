Demet Özdemir’in Sütyensiz Fotoğrafları Ağızları Açık Bıraktı! Taş Çatlatan O Görseller Sosyal Medyada Olay Oldu! ‘’Pembe Gönlüm Sende…’’
Ünlü oyuncu Demet Özdemir’in sütyensiz görüntüleri görenlerin ağzını açık bıraktı. Taşı bile çatlatacak cinsten olan sütyensiz fotoğrafları gündeme bomba gibi vurdu. O görseller sosyal medyada olay olurken pek çok kişi yorumda bulundu. İşte Demet Özdemir’in olay olan o fotoğrafları…
Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle ekranlara gelen ve İbrahim Çelikkol’la başrollerde oynayan Demet Özdemir öyle pozlar verdi ki, sütyensiz o görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Dakikada binlerce beğeni ve yorum alan o fotoğraflar gündeme bomba gibi düştü. İşte o görüntüler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.