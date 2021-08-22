Serenad Bağcan Kimdir, Selda Bağcan’ın Neyi Oluyor? Serenad Bağcan Kaç Yaşında, Nereli? Selda Bağcan ile Akraba Mı?

Fazıl Say’ın çıkardığı son albüm Şu Dünyanın Sırrı içerisinde yer alan Serenad Bağcan ismi son zamanların en merak edilen isimlerinden bir tanesi oldu. Eczacılık bölümünden mezun olan Serenad Bağcan bir yandan da masa tenisinde şampiyonluğu olan müzisyen olarak öne çıkıyor. Türk Halk Müziği ile Anadolu Rock tarzları ile şarkıları ile gündemde yer alan duayen sanatçı Selda Bağcan ise Serenad Bağcan’ın halası olarak dikkatleri çekiyor.

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