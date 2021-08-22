Serenad Bağcan Kimdir, Selda Bağcan’ın Neyi Oluyor? Serenad Bağcan Kaç Yaşında, Nereli? Selda Bağcan ile Akraba Mı?
Geçtiğimiz günlerde Fazıl Say’ın albümünde yer alan Serenad Bağcan kimdir en merak edilen konulardan bir tanesi olmaktadır. Selda Bağcan ile akrabalık dereceleri nelerdir, kaç yaşında gibi birçok detay en merak edilenler arasında yerini almaktadır.
Fazıl Say’ın çıkardığı son albüm Şu Dünyanın Sırrı içerisinde yer alan Serenad Bağcan ismi son zamanların en merak edilen isimlerinden bir tanesi oldu. Eczacılık bölümünden mezun olan Serenad Bağcan bir yandan da masa tenisinde şampiyonluğu olan müzisyen olarak öne çıkıyor. Türk Halk Müziği ile Anadolu Rock tarzları ile şarkıları ile gündemde yer alan duayen sanatçı Selda Bağcan ise Serenad Bağcan’ın halası olarak dikkatleri çekiyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.