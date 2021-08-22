Serdar Ortaç'tan Şok Açıklama: Evlendiğim İçin Çok Pişmanım! Serdar Ortaç Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Serdar Ortaç Kaç Yaşında, Nereli?

En son 5 yıl boyunca evli kaldığı model Chloe Loughnan hakkında nafaka vermek zorunda kaldığı için pişman olduğunu söyleyerek dikkatleri çeken Ortaç, bu sefer de evlenmek ile ne kadar yanlış kararlar aldığını ve pişmanlığını dile getirdi.

Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde Bodrum Türkbükü sınırlarında bir mekanda hayranları ile bir araya geldi. Ünlü pop müzik sanatçısı hem yeni hem de eski şarkılarını seslendirerek hayranlarının karşısında yer aldı.

Evde kaldım sözler ile olay yarattı. İki yıl önce evliliklerini ortak bir karar ile sonlandırma kararı alan Serdar Ortak ve model İrlandalı Chloe Loughnan hakkında her yaptığı açıklama ile gündemde yerini korumaya devam ediyor. Sahne sırasında da eleştirilerine devam etti. 51 yaşında olan başarılı karşısı yaptığı açıklama sırasında; “Hepimiz hata yapabiliriz; ben evlenmekle hata yaptım, şimdi ise evde kaldım. Bu saatten sonrada evlenmeye niyetim yok” sözlerine yer vererek herkesi şok etkisine soktu.

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