- 22 Ağu 2021 - 13:16 G: 22 Ağu 2021 - 13:31

Demet Akalın'dan 'İkinci Çocuk' Açıklaması! Hira’ya Kardeş Mi Geliyor? Demet Akalın Kimdir, Kaç Yaşında?

İş adamı Okan Kurt ile geçtiğimiz yıllarda 2012 yılında dünya evine giren Demet Akalın, 2014 yılında ilk çocuğu Hira’yı dünyaya getirmişti. 49 yaşındaki güzel şarkıcı kendisine yöneltilen ikinci çocuğunu dünyaya getirmeyi düşünüyor musun sorusu için çarpıcı yanıt verdi.

Hira’ya Kardeş Mi Geliyor?

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışma programlarından bir tanesi olan Gelinim Mutfakta’nın dördüncü sezonunda sunucu olarak ekranlarda yer alacak Demet Akalın, verdiği röportaj sırasında çarpıcı ifadeler ile dikkatleri çekti. Ünlü şarkıcı yeni programa karşı olan heyecanı, estetiğe karşı bakış açısı ve yedi yaşında olan kızı Hira hakkında öyle açıklamalarda bulundu ki herkes şok oldu. Yeni programının başlamasına sayılı günler kala, bir tempo içerisine giren ve oldukça yaz konserleri ile eğlenceli zamanlar geçiren güzel şarkıcı Demet Akalın, programda gelin ve kayınvalideler ile oldukça haşır neşir olacağı için nasıl bir durumda olacağı en merak edilenler arasındaydı. Programda en merak edilen anlar ne zaman ekranlara yansıyacak gibi olurken bir yandan da ikinci çocuk açıklaması geldi.

Hira’ya kardeş mi geliyor soruları yanıt buldu. Demet Akalın öyle çarpıcı açıklamalarda bulundu ki duyan acaba Demet Akalın hamile mi sorularını akıllara getirdi. Herkes tarafından büyük bir merak ile beklenen sorunun yanıtını sizler için araştırdık. Demet Akalın öyle açıklamalarda bulundu ki kızı Hira’ya Okan Kurt ile beraber yeni bir kardeş mi düşünüyorlar? Demet Akalın ve yeni çocuk hakkında merak edilenler…

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22 Ağu 2021 - 13:16 Ankara- Yaşam

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