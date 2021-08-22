MasterChef Ana Kadroya Giren Son Yarışmacı Kim? Masterchef Ana Kadroda Kimler Var? MasterChef Son İki Yedek İsmi Belli Oldu Mu?
TV8 ekranlarının en sevilen programlarından bir tanesi olan Masterchef Türkiye 2021 hız kesmeden devam ediyor. Bu akşam yayına alınan bölümde ana kadroda kimlerin yer alacağı tam olarak belli oluyor. 22 Ağustos 2021 tarihli bölümde artık ana kadro tamamen belli olacak ve 16. Yarışmacının da belli olmasından sonra yedek yarışmacılar ile beraber oyunlar başlayacak.
Uzun zamandır yarışmada tüm yarışmacılar ana kadroya girebilmek için mücadele etmeye devam ettiler. Bu akşam ekranlara gelecek son bölüm içerisinde artık son yarışmacı belli olacak ve ana kadro tamamlanmış olacak. Birçok kişi hayallerine bir yıl daha veda etmek zorunda kalırken ilk 16 kişi ana kadroda yer alarak zorlu mücadelelerde tezgahlarda yerini alacak. En son yapılan ana kadro yarışmasında 15. Yarışmacı olarak dahil olan Emre ardından bu sefer hangi yarışmacı ana kadroda yer alacak en merak edilenler arasında yer aldı.
21 Ağustos 2021 akşamı TV8 ekranlarında yer alan bölümde kim kazandı, beş yedek yarışmacı kim oldu en merak edilenler arasında oldu. Programda kadroda olacak son kişinin artık belli olması tüm program severler tarafından büyük bir merak ile bekleniyor. Her bölüm adeta rekor kırmaya devam eden program bu akşam daha farklı olması ön görülüyor. Son ana kadro yarışmacının belli olacak olması program severlerin adeta yüreklerini ağızlarına izlemesine neden olacak. Peki, Mastechef ana kadroya giren son yarışmacı kim, Masterchef ana kadroda kimler var? Sizler için Masterchef ve ana kadrosu hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.