Meme Kanserini Yenen Şimal, Evlilik Hazırlığına Başladı! Şimal Kiminle Evleniyor? Şimal Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Şimal Kaç Yaşında, Nereli?

Bir süredir şarkıcı Şimal meme kanseri ile mücadele ediyordu. Tüm sevenlerine peş peşe verdiği müjdeli haber ile yaşadığı sorunları sonunda geride bıraktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile meme kanserinden dolayı aldığı kemoterapinin sonuç vermesiyle kanseri yenen güzel şarkıcı, sevenlerinin desteği ile zor günleri kısa sürede geride bıraktı. Bu zorlu mücadele sırasında kafasına taktığı peruğu çıkararak sonunda kurtuldum sözleri sosyal medya gündeminde derin yankı oluşturdu. Ünlü şarkıcı Şimal yaptığı açıklama sırasında; 'O kadar mutluyum ki test sonuçlarım geldi. Hiç kitlem kalmamış o kadar mutluyum ki... Sanırım kurtuldum. Dua eden herkese teşekkür ederim. Bugün benim doğum günüm, çok mutluyum. Sırada ameliyatım var. İlaçlardan sonra ameliyat tarihim belirlenecek' sözleri ile hafızalara kazınmıştı.

Sevenleri ile ünlü şarkıcı peş peşe güzel haberleri paylaşırken geçtiğimiz gün de evlilik için ilk ad0ımı attığını açıkladı. Tüm sevenlerinin yüzünü güldürmeyi başaran Şimal evlilik hazırlığına başladı. Peki, Şimal kiminle evleniyor, kimdir, nasıl ünlü oldu, kaç yaşında ve nereli? Sizler için Şimal hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, Şimal hakkında merak edilen tüm detaylar...

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