- 22 Ağu 2021 - 13:40 G: 22 Ağu 2021 - 13:56

Meme Kanserini Yenen Şimal, Evlilik Hazırlığına Başladı! Şimal Kiminle Evleniyor? Şimal Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Şimal Kaç Yaşında, Nereli?

Geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandığı bilinen Şimal, yaptığı açıklama ile sonunda kurtulduğunu açıkladı. Şimdi de meme kanserini yenen Şimal evlilik hazırlığına başladı. Gözyaşları ile sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile meme kanserini yendiğini açıklayan Şimal, tüm sevenlerini mutluluk gözyaşlarına sürükledi.

Şimal Kiminle Evleniyor?

Bir süredir şarkıcı Şimal meme kanseri ile mücadele ediyordu. Tüm sevenlerine peş peşe verdiği müjdeli haber ile yaşadığı sorunları sonunda geride bıraktığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile meme kanserinden dolayı aldığı kemoterapinin sonuç vermesiyle kanseri yenen güzel şarkıcı, sevenlerinin desteği ile zor günleri kısa sürede geride bıraktı. Bu zorlu mücadele sırasında kafasına taktığı peruğu çıkararak sonunda kurtuldum sözleri sosyal medya gündeminde derin yankı oluşturdu. Ünlü şarkıcı Şimal yaptığı açıklama sırasında; 'O kadar mutluyum ki test sonuçlarım geldi. Hiç kitlem kalmamış o kadar mutluyum ki... Sanırım kurtuldum. Dua eden herkese teşekkür ederim. Bugün benim doğum günüm, çok mutluyum. Sırada ameliyatım var. İlaçlardan sonra ameliyat tarihim belirlenecek' sözleri ile hafızalara kazınmıştı.

Sevenleri ile ünlü şarkıcı peş peşe güzel haberleri paylaşırken geçtiğimiz gün de evlilik için ilk ad0ımı attığını açıkladı. Tüm sevenlerinin yüzünü güldürmeyi başaran Şimal evlilik hazırlığına başladı. Peki, Şimal kiminle evleniyor, kimdir, nasıl ünlü oldu, kaç yaşında ve nereli? Sizler için Şimal hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, Şimal hakkında merak edilen tüm detaylar...

Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>>>

22 Ağu 2021 - 13:40 Ankara- Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Bülent Ersoy İcralık Oldu? Bülent Ersoy Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Bülent Ersoy Kaç Yaşında, Nereli? mask
Bülent Ersoy İcralık Oldu? Bülent Ersoy Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Bülent Ersoy Kaç Yaşında, Nereli?
Kelebeğin Rüyası Filmi Nerede, Ne Zaman Çekildi? Kelebeğin Rüyası Ne Kadar İzlendi? Kelebeğin Rüyası Filmi Kimin Hayatını Anlatıyor? mask
Kelebeğin Rüyası Filmi Nerede, Ne Zaman Çekildi? Kelebeğin Rüyası Ne Kadar İzlendi? Kelebeğin Rüyası Filmi Kimin Hayatını Anlatıyor?
Yedinci Koğuştaki Mucize Nerede, Ne Zaman Çekildi? Yedinci Koğuştaki Mucize Ne Kadar İzlendi? Yedinci Koğuştaki Mucize Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir? mask
Yedinci Koğuştaki Mucize Nerede, Ne Zaman Çekildi? Yedinci Koğuştaki Mucize Ne Kadar İzlendi? Yedinci Koğuştaki Mucize Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir?
Acı Tatlı Ekşi Filmi Nerede, Ne Zaman Çekildi? Acı Tatlı Ekşi Ne Anlatıyor? Acı Tatlı Ekşi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir? mask
Acı Tatlı Ekşi Filmi Nerede, Ne Zaman Çekildi? Acı Tatlı Ekşi Ne Anlatıyor? Acı Tatlı Ekşi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir?
Burcu Güneş'in 'Yaramaz' Şarkısı Hit Olur Mu? Burcu Güneş Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Burcu Güneş Kaç Yaşında, Nereli? mask
Burcu Güneş'in 'Yaramaz' Şarkısı Hit Olur Mu? Burcu Güneş Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Burcu Güneş Kaç Yaşında, Nereli?
Masterchef Sebzeli Wonton Çorbası Tarifi Öyle Bir İfşalandı ki; Evinde Malzemesi Olan Herkes Hemen Kalkıp Yapacak! Bu Sırlar Bir Daha Başka Yerde Paylaşılmaz! Sebzeli Wonton Çorbası Malzemeleri ve Yapılışı... mask
Masterchef Sebzeli Wonton Çorbası Tarifi Öyle Bir İfşalandı ki; Evinde Malzemesi Olan Herkes Hemen Kalkıp Yapacak! Bu Sırlar Bir Daha Başka Yerde Paylaşılmaz! Sebzeli Wonton Çorbası Malzemeleri ve Yapılışı...
Yolun Açık Olsun Filminin Çekimleri Başladı! Yolun Açık Olsun Ne Zaman Vizyona Girecek? Yolun Açık Olsun Filminin Konusu Nedir, Nerede Çekiliyor? Oyuncuları Kimler? mask
Yolun Açık Olsun Filminin Çekimleri Başladı! Yolun Açık Olsun Ne Zaman Vizyona Girecek? Yolun Açık Olsun Filminin Konusu Nedir, Nerede Çekiliyor? Oyuncuları Kimler?
MasterChef Ana Kadroya Giren Son Yarışmacı Kim? Masterchef Ana Kadroda Kimler Var? MasterChef Son İki Yedek İsmi Belli Oldu Mu? mask
MasterChef Ana Kadroya Giren Son Yarışmacı Kim? Masterchef Ana Kadroda Kimler Var? MasterChef Son İki Yedek İsmi Belli Oldu Mu?
Demet Akalın'dan 'İkinci Çocuk' Açıklaması! Hira’ya Kardeş Mi Geliyor? Demet Akalın Kimdir, Kaç Yaşında? mask
Demet Akalın'dan 'İkinci Çocuk' Açıklaması! Hira’ya Kardeş Mi Geliyor? Demet Akalın Kimdir, Kaç Yaşında?
Serdar Ortaç'tan Şok Açıklama: Evlendiğim İçin Çok Pişmanım! Serdar Ortaç Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Serdar Ortaç Kaç Yaşında, Nereli? mask
Serdar Ortaç'tan Şok Açıklama: Evlendiğim İçin Çok Pişmanım! Serdar Ortaç Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Serdar Ortaç Kaç Yaşında, Nereli?
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Bülent Ersoy İcralık Oldu? Bülent Ersoy Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Bülent Ersoy Kaç Yaşında, Nereli? mask
Bülent Ersoy İcralık Oldu? Bülent Ersoy Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Bülent Ersoy Kaç Yaşında, Nereli?
Kelebeğin Rüyası Filmi Nerede, Ne Zaman Çekildi? Kelebeğin Rüyası Ne Kadar İzlendi? Kelebeğin Rüyası Filmi Kimin Hayatını Anlatıyor? mask
Kelebeğin Rüyası Filmi Nerede, Ne Zaman Çekildi? Kelebeğin Rüyası Ne Kadar İzlendi? Kelebeğin Rüyası Filmi Kimin Hayatını Anlatıyor?
Yedinci Koğuştaki Mucize Nerede, Ne Zaman Çekildi? Yedinci Koğuştaki Mucize Ne Kadar İzlendi? Yedinci Koğuştaki Mucize Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir? mask
Yedinci Koğuştaki Mucize Nerede, Ne Zaman Çekildi? Yedinci Koğuştaki Mucize Ne Kadar İzlendi? Yedinci Koğuştaki Mucize Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir?
Acı Tatlı Ekşi Filmi Nerede, Ne Zaman Çekildi? Acı Tatlı Ekşi Ne Anlatıyor? Acı Tatlı Ekşi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir? mask
Acı Tatlı Ekşi Filmi Nerede, Ne Zaman Çekildi? Acı Tatlı Ekşi Ne Anlatıyor? Acı Tatlı Ekşi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir?
Burcu Güneş'in 'Yaramaz' Şarkısı Hit Olur Mu? Burcu Güneş Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Burcu Güneş Kaç Yaşında, Nereli? mask
Burcu Güneş'in 'Yaramaz' Şarkısı Hit Olur Mu? Burcu Güneş Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Burcu Güneş Kaç Yaşında, Nereli?
Masterchef Sebzeli Wonton Çorbası Tarifi Öyle Bir İfşalandı ki; Evinde Malzemesi Olan Herkes Hemen Kalkıp Yapacak! Bu Sırlar Bir Daha Başka Yerde Paylaşılmaz! Sebzeli Wonton Çorbası Malzemeleri ve Yapılışı... mask
Masterchef Sebzeli Wonton Çorbası Tarifi Öyle Bir İfşalandı ki; Evinde Malzemesi Olan Herkes Hemen Kalkıp Yapacak! Bu Sırlar Bir Daha Başka Yerde Paylaşılmaz! Sebzeli Wonton Çorbası Malzemeleri ve Yapılışı...
Yolun Açık Olsun Filminin Çekimleri Başladı! Yolun Açık Olsun Ne Zaman Vizyona Girecek? Yolun Açık Olsun Filminin Konusu Nedir, Nerede Çekiliyor? Oyuncuları Kimler? mask
Yolun Açık Olsun Filminin Çekimleri Başladı! Yolun Açık Olsun Ne Zaman Vizyona Girecek? Yolun Açık Olsun Filminin Konusu Nedir, Nerede Çekiliyor? Oyuncuları Kimler?
MasterChef Ana Kadroya Giren Son Yarışmacı Kim? Masterchef Ana Kadroda Kimler Var? MasterChef Son İki Yedek İsmi Belli Oldu Mu? mask
MasterChef Ana Kadroya Giren Son Yarışmacı Kim? Masterchef Ana Kadroda Kimler Var? MasterChef Son İki Yedek İsmi Belli Oldu Mu?
Demet Akalın'dan 'İkinci Çocuk' Açıklaması! Hira’ya Kardeş Mi Geliyor? Demet Akalın Kimdir, Kaç Yaşında? mask
Demet Akalın'dan 'İkinci Çocuk' Açıklaması! Hira’ya Kardeş Mi Geliyor? Demet Akalın Kimdir, Kaç Yaşında?
Serdar Ortaç'tan Şok Açıklama: Evlendiğim İçin Çok Pişmanım! Serdar Ortaç Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Serdar Ortaç Kaç Yaşında, Nereli? mask
Serdar Ortaç'tan Şok Açıklama: Evlendiğim İçin Çok Pişmanım! Serdar Ortaç Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Serdar Ortaç Kaç Yaşında, Nereli?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bülent Ersoy İcralık Oldu? Bülent Ersoy Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Bülent Ersoy Kaç Yaşında, Nereli? mask
Bülent Ersoy İcralık Oldu? Bülent Ersoy Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Bülent Ersoy Kaç Yaşında, Nereli?
Kelebeğin Rüyası Filmi Nerede, Ne Zaman Çekildi? Kelebeğin Rüyası Ne Kadar İzlendi? Kelebeğin Rüyası Filmi Kimin Hayatını Anlatıyor? mask
Kelebeğin Rüyası Filmi Nerede, Ne Zaman Çekildi? Kelebeğin Rüyası Ne Kadar İzlendi? Kelebeğin Rüyası Filmi Kimin Hayatını Anlatıyor?
Yedinci Koğuştaki Mucize Nerede, Ne Zaman Çekildi? Yedinci Koğuştaki Mucize Ne Kadar İzlendi? Yedinci Koğuştaki Mucize Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir? mask
Yedinci Koğuştaki Mucize Nerede, Ne Zaman Çekildi? Yedinci Koğuştaki Mucize Ne Kadar İzlendi? Yedinci Koğuştaki Mucize Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir?
Acı Tatlı Ekşi Filmi Nerede, Ne Zaman Çekildi? Acı Tatlı Ekşi Ne Anlatıyor? Acı Tatlı Ekşi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir? mask
Acı Tatlı Ekşi Filmi Nerede, Ne Zaman Çekildi? Acı Tatlı Ekşi Ne Anlatıyor? Acı Tatlı Ekşi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir?
Burcu Güneş'in 'Yaramaz' Şarkısı Hit Olur Mu? Burcu Güneş Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Burcu Güneş Kaç Yaşında, Nereli? mask
Burcu Güneş'in 'Yaramaz' Şarkısı Hit Olur Mu? Burcu Güneş Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Burcu Güneş Kaç Yaşında, Nereli?
Masterchef Sebzeli Wonton Çorbası Tarifi Öyle Bir İfşalandı ki; Evinde Malzemesi Olan Herkes Hemen Kalkıp Yapacak! Bu Sırlar Bir Daha Başka Yerde Paylaşılmaz! Sebzeli Wonton Çorbası Malzemeleri ve Yapılışı... mask
Masterchef Sebzeli Wonton Çorbası Tarifi Öyle Bir İfşalandı ki; Evinde Malzemesi Olan Herkes Hemen Kalkıp Yapacak! Bu Sırlar Bir Daha Başka Yerde Paylaşılmaz! Sebzeli Wonton Çorbası Malzemeleri ve Yapılışı...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status