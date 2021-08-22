- 22 Ağu 2021 - 16:07 G: 22 Ağu 2021 - 16:26

Burcu Güneş'in 'Yaramaz' Şarkısı Hit Olur Mu? Burcu Güneş Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Burcu Güneş Kaç Yaşında, Nereli?

Ülkemizde pop sektörünün en öne gelen vokallerinden bir tanesi olarak dikkatleri çeken Burcu Güneş, müzik kariyerine çıkardığı Yaramaz isimli yaz şarkısı ile giriş yaptı. Şu an radyolarda bu şarkı tam da senin için sözleri ile kısa sürede lütfen beri radyolarda çalın diye dikkatleri çeken Yaramaz isimli şarkı Burcu Güneş’in Yaramaz şarkısı hit olur mu sorularını beraberinde getirdi.

Burcu Güneş Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu?

Burcu Güneş, Türkçe Pop’un en güçlü kadın vokallerinden bir tanesi olarak yer alan 1998 tarihinde yayına alınan Aşk Yarası albümünden bu yana kadar birçok hit ile dikkatleri çekti. Ay Şahit, Biz Aşkı Meleklerden Çaldık, Yakın Mesafe, Oflaya Oflaya, ve Gözlerinde Bıraktım Aşkı gibi birçok hit şarkıyı beraberinde getirdi. Bu kadar kısa sürede başarı yakalamayı başaran ünlü isim bu sefer de başaracak mı sorularını akıllarda oluşturdu.

Son zamanlarda radyoların adeta gözdesi olarak dikkatleri çeken isim, Türkçe Pop’un Şampiyonlar Ligi’nden biraz daha uzak kalması ile öne geldi. Kariyerinde en başarısız olarak gözlendiği Ufo ile dahi dinleyicilerde büyük bir heyecan yaşanmasını sağlamıştı. Bu sefer de Yaramaz isimli şarkısı ile yine hit olabilecek mi sorularını akıllarda oluşturduktan sonra Burcu Güneş kimdir, nasıl ünlü oldu, kaç yaşında ve nereli gibi birçok soruyu da beraberinde getirdi. Sizler için burcu Güneş hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, Burcu Güneş hakkında merak edilenler…

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22 Ağu 2021 - 16:07 Ankara- Yaşam

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