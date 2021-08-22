Burcu Güneş'in 'Yaramaz' Şarkısı Hit Olur Mu? Burcu Güneş Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Burcu Güneş Kaç Yaşında, Nereli?

Burcu Güneş, Türkçe Pop’un en güçlü kadın vokallerinden bir tanesi olarak yer alan 1998 tarihinde yayına alınan Aşk Yarası albümünden bu yana kadar birçok hit ile dikkatleri çekti. Ay Şahit, Biz Aşkı Meleklerden Çaldık, Yakın Mesafe, Oflaya Oflaya, ve Gözlerinde Bıraktım Aşkı gibi birçok hit şarkıyı beraberinde getirdi. Bu kadar kısa sürede başarı yakalamayı başaran ünlü isim bu sefer de başaracak mı sorularını akıllarda oluşturdu.

Son zamanlarda radyoların adeta gözdesi olarak dikkatleri çeken isim, Türkçe Pop’un Şampiyonlar Ligi’nden biraz daha uzak kalması ile öne geldi. Kariyerinde en başarısız olarak gözlendiği Ufo ile dahi dinleyicilerde büyük bir heyecan yaşanmasını sağlamıştı. Bu sefer de Yaramaz isimli şarkısı ile yine hit olabilecek mi sorularını akıllarda oluşturduktan sonra Burcu Güneş kimdir, nasıl ünlü oldu, kaç yaşında ve nereli gibi birçok soruyu da beraberinde getirdi. Sizler için burcu Güneş hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, Burcu Güneş hakkında merak edilenler…

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