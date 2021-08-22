Acı Tatlı Ekşi Filmi Nerede, Ne Zaman Çekildi? Acı Tatlı Ekşi Ne Anlatıyor? Acı Tatlı Ekşi Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir?

Acı Tatlı Ekşi nerede, ne zaman çekildi, konusu nedir, ne anlatıyor, oyuncuları kimlerdir gibi merak edilen her şeyi derledik. İşte, Acı Tatlı Ekşi hakkında merak edilen tüm detaylar…

Acı Tatlı Ekşi filmi nerede, ne zaman çekildi en merak edilen konulardan bir tanesidir. 2017 yılında vizyona giren film 2016 yılının sonları ve 2017 yıllarındayken çekimleri tamamlanmış, beyaz perdede yerini almıştır. Tüm sinema severler tarafından kısa sürede büyük bir ilgi ile karşılanan Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi sorusu da en merak edilenlerdendir. Acı Tatlı Ekşi filmi çekim yeri için setler İzmir’de yer almaktadır. İzmir ilinin Çeşme ilçesinin film konusundaki ahengi en iyi şekilde yansıtmasından dolayı deniz ve sahil sahnelerinde tercih edilmiştir. Alaçatı ile Urla sınırlarına kurulan setler de oyuncuların en iyi şekilde oyunculuklarını sergiledikleri alanlardan bir tanesi olmaktadır.

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