- 22 Ağu 2021 - 16:56 G: 22 Ağu 2021 - 17:11

Bülent Ersoy İcralık Oldu? Bülent Ersoy Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Bülent Ersoy Kaç Yaşında, Nereli?

Bülent Ersoy’a şok hamle: Bülent Ersoy icralık oldu. Görenler ve duyanlar şok oldu. Bülent Ersoy’un erkek olduğu dönemlere ait en ufak bir yerde yer almayan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı. Onur Akay’ın yaptığı bu hareket karşısında 2016 yılındayken tam 50 bin TL değerinde tazminat davası açtığı biliniyor. 5 yıl boyunca devam eden dava ise geçtiğimiz mayıs ayının son günlerinde son bulmuş ve gerekçeli bir karar ile açıklanmıştı.

Bülent Ersoy Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu?

Onur Akay’ın kazanmış olduğu davanın hemen ardından mahkemenin vermiş olduğu kararın avukatlık ücretlerini ödeyemeyen Bülent Ersoy da icralık oldu. Onur Akay’ın avukatı ise Sibel Sevinç Deveci Özçelik aracılığı ile Büyükçekmece 1. İcra dairesine giderek başvuru yaptı. Ersoy kaybetmiş olduğu davanın avukatlık ücretini ödemezse haciz yolu ile alınacağına dair bir karar geldi.

Onur Akay, 2016 yılındayken şahsına ait sosyal medya hesabından Bülent Ersoy’un geçmişten bu güne kadar hiçbir adresinde yer almayan erkeklik dönemleri için görselleri paylaşmıştı. Kişilik hakların ihlal edilmesi ve hakların saldırıya uğramasını öne sürmesi ardından Ersoy, Akay için adliyeye giderek 50 bin TL değerinde manevi tazminat davası açarak öne çıkmıştı. İstanbul, 22. Asliye Hukuk Mahkemesinden gelen gerekçeli olarak gelen kararda ise davacının kamu tarafından tanınmış bir kişi olması, sanatçı kimliği ile ülkemizde bilinen cinsiyet değişiklik ameliyatını ilk yapmış kişilerden birisi olması, yayınlanan habere paralel olarak toplumun ilgisi nazara alınmakta olduğu zaman da basın özgürlüğüne öncelik verilmesi dikkatleri çekti. Sonuç ve kanat olarak da manevi olarak tazminat şartlarının meydana gelmemesinden dolayı davanın red edilmesine karar verildiği öne çıkmıştı. Bu durum ardından akıllarda farklı soru işaretlerine neden olan Bülent Ersoy kimdir, nasıl ünlü oldu, kaç yaşında ve nereli gibi birçok soru akıllarda yer almaya başladı. Sizler için tüm merak edilenleri derledik.

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22 Ağu 2021 - 16:56 Ankara- Yaşam

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