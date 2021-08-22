Survivor Ayşe Yüksel’e Öyle Sorular Soruldu ki; Görenlerin Ağzı Resmen Açık Kaldı! Kendini Öve Öve Bitiremedi! ‘’Ego Tavan Yapmış…’’

Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar öyle şeylere neden oldu ki görenler donup kaldı. Yarışma boyunca oldukça başarılı bir performans sergileyen Ayşe Yüksel cevapladığı sorularla bir kere daha gündeme geldi. İşte Ayşe Yüksel’in gündeme bomba gibi düşen o cevapları…

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