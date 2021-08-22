- 22 Ağu 2021 - 17:47 G: 22 Ağu 2021 - 18:01

Survivor Ayşe Yüksel’e Öyle Sorular Soruldu ki; Görenlerin Ağzı Resmen Açık Kaldı! Kendini Öve Öve Bitiremedi! ‘’Ego Tavan Yapmış…’’

Survivor yarışmacısı Ayşe Yüksel takipçilerinin kendisine sormuş olduğu sorular karşısında öyle yanıtlar verdi ki görenlerin ağzı resmen açık kaldı. O sorular karşısında kendini öve öve bitiremeyen Ayşe Yüksel’e ego yakıştırması yapılan o cevaplar haberimizin devamında yer alıyor. İşte detaylar…

Ayşe Yüksel Yine Formunda

Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar öyle şeylere neden oldu ki görenler donup kaldı. Yarışma boyunca oldukça başarılı bir performans sergileyen Ayşe Yüksel cevapladığı sorularla bir kere daha gündeme geldi. İşte Ayşe Yüksel’in gündeme bomba gibi düşen o cevapları…

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22 Ağu 2021 - 17:47 Ankara- Yaşam

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