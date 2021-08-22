22 Ağu 2021 - 18:09 Güncelleme: 22 Ağu 2021 - 18:21
Cennet Mahallesi Dizisinin Sultan'ı Ekranların Sevilen Yüzü Çağla Şikel'in Başına Öyle Bir Şey Geldi Ki.. Tüm Türkiye Bu Haberi Konuşuyor! Çekimde Göğsü Açılan Çağla Şikel O Anları Gözden Kaçırdı, Sosyal Medyaya Video Düştü! Ortalık Yangın Yeri: “Bakan Çı
Cennet Mahallesi dizisi ile Türk televizyon programlarında adından oldukça söz ettiren Çağla Şikel'in başına öyle talihsiz bir olay geldi ki.. Herkes o görüntüleri konuşmaya başladı.
Geçmiş yıllarda oyunculuk yapan Çağla Şikel sonraki yıllarda ise sırasıyla mankenlik ve program sunuculuğu ile kariyerinin ilk yıllarını emin adımlarla tırmanmıştı. Bir marka işbirliği için kameraların karşısına geçen güzel sanatçı, çekimlerde verdiği frikik ile sosyal medyayı salladı. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.