Cennet Mahallesi Dizisinin Sultan'ı Ekranların Sevilen Yüzü Çağla Şikel'in Başına Öyle Bir Şey Geldi Ki.. Tüm Türkiye Bu Haberi Konuşuyor! Çekimde Göğsü Açılan Çağla Şikel O Anları Gözden Kaçırdı, Sosyal Medyaya Video Düştü! Ortalık Yangın Yeri: “Bakan Çı

Geçmiş yıllarda oyunculuk yapan Çağla Şikel sonraki yıllarda ise sırasıyla mankenlik ve program sunuculuğu ile kariyerinin ilk yıllarını emin adımlarla tırmanmıştı. Bir marka işbirliği için kameraların karşısına geçen güzel sanatçı, çekimlerde verdiği frikik ile sosyal medyayı salladı. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor…

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