Müge Anlı'dan Milyonları Sevindiren Haber Geldi! Müge Anlı ile Tatlı Sert Yeni Sezon Yayın Tarihini Paylaştı İzleyiciler Çılgına Döndü! “Yok Artık Müge!” Acun Ilıcalı Devreye Girdi, Ortalık Kızışacak!
Türk televizyon tarihinin en fazla izlenen programlarından birisi olan Müge Anlı ile Tatlı Sert tüm Türkiyenin nabzını tutan programlar arasında kendine yer bulmuş durumda. Yeni bölümler için tarih verilirken ortalık ise bu süreçte karışacağa benziyor.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programı izleyicileri için güzel haber geldi. Atv ekranlarında yıllardır her hafta içi sabah kuşağında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ülkede ki birçok esrarengiz olayları çözmeye çalışmakta. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın bu süreçteki büyük çabası da Türk toplumu tarafından oldukça beğenilmektedir. Başarılı gazeteci ise gelen baskılar sonrasında zar zor açtığı Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Müge Anlı'nın paylaşımı kısa bir süre içerisinde ciddi etkileşim alırken programın yeni sezon ilk bölüm tarihini de açıkladı. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.