Çaycı Hüseyin’in Karısı Emine Yıllar Sonra Öyle Bir Görüntülendi ki; Görenler Hayrete Düştü! ‘’Emine Sen Ne Olmuşsun Böyle…’’

Çocuklar duymasın dizisiyle yıllarca oyunculuk yapan ve herkesin yakından tanıdığı bir isim haline gelen Melek Şahin görenlerin ağzını açık bıraktı. Çocuklar Duymasın dizisinden sonra ekranlarda görünmeyi fazla tercih etmeyen Melek Şahin son olarak pandemi döneminde gündeme gelmişti. Melek Şahin’i şimdi görenler ise resmen tanıyamadı. Öyle bir değişime uğradı ki görenler ‘’çaycı Hüseyin görse tanıyamaz’’ dedi.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>>>>>>>