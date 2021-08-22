Çaycı Hüseyin’in Karısı Emine Yıllar Sonra Öyle Bir Görüntülendi ki; Görenler Hayrete Düştü! ‘’Emine Sen Ne Olmuşsun Böyle…’’
Çocukları Duymasın dizisiyle ün sahibi olan ve ekranların tanıdık yüzü haline gelen, Emine karakterine hayat veren Melek Şahin öyle büyük bir değişime uğradı ki Çaycı Hüseyin yolda görse tanıyamaz. Melek Şahin’in o fotoğrafları sosyal medyada olay oldu. Görenler ‘’sen neymişsin?’’ dedi. İşte görüntüler…
Çocuklar duymasın dizisiyle yıllarca oyunculuk yapan ve herkesin yakından tanıdığı bir isim haline gelen Melek Şahin görenlerin ağzını açık bıraktı. Çocuklar Duymasın dizisinden sonra ekranlarda görünmeyi fazla tercih etmeyen Melek Şahin son olarak pandemi döneminde gündeme gelmişti. Melek Şahin’i şimdi görenler ise resmen tanıyamadı. Öyle bir değişime uğradı ki görenler ‘’çaycı Hüseyin görse tanıyamaz’’ dedi.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>>>>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.