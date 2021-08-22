Acun Ilıcalı Tarafına Geçen Zuhal Topal ve Müge Anlı Arasında Sessiz Bir Savaş Çıktı! Resmen Birbirlerine Meydan Okudular! Bu Sezon İki Rakibin Çatışması Sezona Damga Vuracak!
Davalık olduğu Acun Ilıcalı’yla anlaşma imzalayan Zuhal Topal bu sene TV8 ekranlarında yerini alacak. Bu durumu öğrenen Müge Anlı’ya reyting rakibi geliyor. Televizyon kanalları arasında en çok izlenen ATV’nin ve TV8’in reyting yarışından çok Zuhal Topal ve Müge Anlı yarışı izleyebiliriz. Yeni sezon duyanları şimdiden heyecanlandırmaya başlarken ikili dişlerini çıkardı.
Ekranların en çok sevilen Müge Anlı ATV ekranlarına geri dönmeye hazırlanırken herkesi şoke eden o haber geldi. Sosyal medyada hızla yayılan o habere göre Zuhal Topal artık TV8 ekranlarında yerini alacak. Daha önce formatını çaldığı iddiası ile Zuhal Topal’la davalık olan Acun Ilıcalı tek bir imza ile barış sağladı. Acun Ilıcalı’nın teklifini kabul eden Zuhal Topal yeni sezona sımsıkı bir hazırlık yapıyor. Peki Müge Anlı bu durum karşısında ne dedi? İşte detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.