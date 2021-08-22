Acun Ilıcalı Tarafına Geçen Zuhal Topal ve Müge Anlı Arasında Sessiz Bir Savaş Çıktı! Resmen Birbirlerine Meydan Okudular! Bu Sezon İki Rakibin Çatışması Sezona Damga Vuracak!

Ekranların en çok sevilen Müge Anlı ATV ekranlarına geri dönmeye hazırlanırken herkesi şoke eden o haber geldi. Sosyal medyada hızla yayılan o habere göre Zuhal Topal artık TV8 ekranlarında yerini alacak. Daha önce formatını çaldığı iddiası ile Zuhal Topal’la davalık olan Acun Ilıcalı tek bir imza ile barış sağladı. Acun Ilıcalı’nın teklifini kabul eden Zuhal Topal yeni sezona sımsıkı bir hazırlık yapıyor. Peki Müge Anlı bu durum karşısında ne dedi? İşte detaylar…

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