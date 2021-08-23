Korona Virüs’ün K’si Kalmayacaktı ama Hiç de Öyle Olmadı! Vaka Sayılarındaki Değişkenlik Gözleri Korkuttu!

Korona virüs nedeniyle pek çok yasak ve kısıtlamayı beraberinde geçirmiştik. İki yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisine alan korona virüs vaka sayısı yeniden artışa geçti. Bu artışla beraber pek çok kişinin aklında aynı sorular oluştu. Korona virüs vaka sayısındaki artış yüz yüze eğitimi engelleyecek mi? Vaka sayıları yeniden kısıtlamaları beraberinde getirecek mi? İşte tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası…

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