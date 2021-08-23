- 23 Ağu 2021 - 09:03 G: 23 Ağu 2021 - 09:31

Korona Virüs’ün K’si Kalmayacaktı ama Hiç de Öyle Olmadı! Vaka Sayılarındaki Değişkenlik Gözleri Korkuttu!

Korona vaka sayılarındaki artış miktarı eğitimcileri ve öğrencileri korkutmaya başladı. Yüz yüze eğitime geçileceği duyurusundan sonra sevinen öğrencilerin vaka sayılarının artışıyla birlikte yüz yüze eğitim ertelenecek mi?

Vaka Sayıları Artışta’ Görenleri Korku Sarmaya Başladı!

Korona virüs nedeniyle pek çok yasak ve kısıtlamayı beraberinde geçirmiştik. İki yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisine alan korona virüs vaka sayısı yeniden artışa geçti. Bu artışla beraber pek çok kişinin aklında aynı sorular oluştu. Korona virüs vaka sayısındaki artış yüz yüze eğitimi engelleyecek mi? Vaka sayıları yeniden kısıtlamaları beraberinde getirecek mi? İşte tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası…

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23 Ağu 2021 - 09:03 Ankara- Yaşam

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