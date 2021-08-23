Korona Virüs’ün K’si Kalmayacaktı ama Hiç de Öyle Olmadı! Vaka Sayılarındaki Değişkenlik Gözleri Korkuttu!
Korona vaka sayılarındaki artış miktarı eğitimcileri ve öğrencileri korkutmaya başladı. Yüz yüze eğitime geçileceği duyurusundan sonra sevinen öğrencilerin vaka sayılarının artışıyla birlikte yüz yüze eğitim ertelenecek mi?
Korona virüs nedeniyle pek çok yasak ve kısıtlamayı beraberinde geçirmiştik. İki yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisine alan korona virüs vaka sayısı yeniden artışa geçti. Bu artışla beraber pek çok kişinin aklında aynı sorular oluştu. Korona virüs vaka sayısındaki artış yüz yüze eğitimi engelleyecek mi? Vaka sayıları yeniden kısıtlamaları beraberinde getirecek mi? İşte tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.