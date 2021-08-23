Survivor Ayşe ve Aleyna Arasında Öyle Bir Kavga Çıktı ki; Ringde Olsalar Anca Böyle Olurdu! Aleyna Kalaycıoğlu, Ayşe Yüksel'i Tokatlamaktan Beter Etti! Aleyna Kalaycıoğlu Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Aleyna Kalaycıoğlu Kaç Yaşında, Nereli?
Survivor Ayşe ve Aleyna saç baş birbirine girdi. İkili arasındaki gerginlik durmak nedir bilmiyor. Sürekli biri birilerine karşı yaptıkları göndermeli paylaşımlar gözlerden kaçmadı. Bu sefer Ayşe Yüksek öyle bir şey yaptı ki Aleyna Kalaycıoğlu dahi durmak nedir bilemedi. Acun Ilıcalı yapımcılığında ekranlara gelen Survivor 2021 sezonu gündemin en merak edilen konularından bir tanesi olmaya devam ediyor.
Başarılı iki kadın yarışmacı Ayşe Yüksel ile Aleyna Kalaycıoğlu durmak nedir bilmeden devam ediyor. Yüksel yarışmanın ilk sıralarında yakın olduğu arkadaşı Kalaycıoğlu hakkında öyle sözler söylemişti ki Aleyna bu durum karşısında kayıtsız kalamadı.
İsmail Balaban’ın şampiyon olduğu Survivor 2021 sezonunda en çok dikkatleri çeken isimlerden bir tanesi olmayı başaran Ayşe Yüksel geçtiğimiz günlerde Aqua Florya AVM’de görüntülenmiş ve Aleyna Kalaycıoğlu için poşet şarkısı göndermesinde bulunmuştu. Bu şarkı ona armağan olsun sözleri karşısında herkes şok olmuştu. Gönüllüler takımındayken yakın iki arkadaş olan Ayşe ve Aleyna arasında gerginlik durulmak nedir bilmezken Ayşe’nin Aleyna hakkında söylediği sözlere Aleyna artık kayıtsız kalamadı. Aleyna Kalaycıoğlu, Ayşe Yüksel’i adeta tokatlamaktan beter etti. Öyle bir söz söyledi ki adeta Ayşe Yüksel insan içine çıkamaz hale geldi. Bu sözler kavga sırasında dahi söylenmez. Aleyna Kalaycıoğlu’ndan gelen sözler Ayşe’nin yüreğime indirecek. Aleyna Kalaycıoğlu, Ayşe Yüksel’e nasıl yanıt verdi? Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, nasıl ünlü oldu, kaç yaşında, nereli gibi sizler için merak edilen tüm soruları derledik. İşte, sizler için Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe Yüksel kavgası…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.