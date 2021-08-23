ASKİ Ankara Su Kesintileri: 23 Ağustos 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 23 Ağustos 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Ankara’da kent genelinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle zaman zaman su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği Ankara’da sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek gibi soruların yanıtları belli oldu. İşte 23 Ağustos 2021 Ankara su kesintileri!







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