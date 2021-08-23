- 23 Ağu 2021 - 10:08 G: 23 Ağu 2021 - 10:11

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 23 Ağustos 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 23 Ağustos 2021 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 23 Ağustos 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Ankara’da kent genelinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle zaman zaman su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın merak ettiği Ankara’da sular ne zaman gelecek, saat kaçta gelecek gibi soruların yanıtları belli oldu. İşte 23 Ağustos 2021 Ankara su kesintileri!




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23 Ağu 2021 - 10:08 - Yaşam

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23 Ağustos 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
23 Ağustos 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
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