Şeyma Subaşı Duş Aldığı Çıplak Fotoğraflarını Sosyal Medyadan Öyle Bir Paylaştı ki; Bütün Bodrum Yerinden Oynadı!
Olayların kadını Şeyma Subaşı öyle fotoğraflarını paylaştı ki yer yerinden oynadı. Şeyma Subaşı’nın duş aldığı sırada küvette çekildiği o fotoğraf resmen olay oldu. Sosyal medya paylaşımlarını sık sık yapan Şeyma Subaşı küvette çekilmiş fotoğrafıyla sosyal medyaya damgasını vurdu. O görüntüler bomba etkisi yarattı. İşte detaylar…
Kısa süre önce Bodrum’a tatile gelen Şeyma Subaşı evine geri dönme kararı aldı. Bodrum’dan ayrılırken uçakta fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı Bodrum’da ki güzel anılarından parçalar koymayı da ihmal etmedi. O anıların içinde küvette duş alırken çekilmiş çıplak fotoğrafları da olan Şeyma Subaşı sosyal medyada bomba etkisi yaratmayı başardı.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.