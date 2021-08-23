- 23 Ağu 2021 - 10:22 G: 23 Ağu 2021 - 10:51

Şeyma Subaşı Duş Aldığı Çıplak Fotoğraflarını Sosyal Medyadan Öyle Bir Paylaştı ki; Bütün Bodrum Yerinden Oynadı!

Olayların kadını Şeyma Subaşı öyle fotoğraflarını paylaştı ki yer yerinden oynadı. Şeyma Subaşı’nın duş aldığı sırada küvette çekildiği o fotoğraf resmen olay oldu. Sosyal medya paylaşımlarını sık sık yapan Şeyma Subaşı küvette çekilmiş fotoğrafıyla sosyal medyaya damgasını vurdu. O görüntüler bomba etkisi yarattı. İşte detaylar…

Şeyma Subaşı Geri Dönüyor!

Kısa süre önce Bodrum’a tatile gelen Şeyma Subaşı evine geri dönme kararı aldı. Bodrum’dan ayrılırken uçakta fotoğraflarını paylaşan Şeyma Subaşı Bodrum’da ki güzel anılarından parçalar koymayı da ihmal etmedi. O anıların içinde küvette duş alırken çekilmiş çıplak fotoğrafları da olan Şeyma Subaşı sosyal medyada bomba etkisi yaratmayı başardı.

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23 Ağu 2021 - 10:22 Ankara- Yaşam

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