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23 Ağu 2021 - 10:22

Şeyma Subaşı Duş Aldığı Çıplak Fotoğraflarını Sosyal Medyadan Öyle Bir Paylaştı ki; Bütün Bodrum Yerinden Oynadı!

Olayların kadını Şeyma Subaşı öyle fotoğraflarını paylaştı ki yer yerinden oynadı. Şeyma Subaşı’nın duş aldığı sırada küvette çekildiği o fotoğraf resmen olay oldu. Sosyal medya paylaşımlarını sık sık yapan Şeyma Subaşı küvette çekilmiş fotoğrafıyla sosyal medyaya damgasını vurdu. O görüntüler bomba etkisi yarattı. İşte detaylar…