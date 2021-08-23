Masterchef 23 Ağustos 2021 Kim Kazandı? Masterchef’te Kim Kazandı, Ana Kadroya Kim Girdi? Masterchef Kazanan İsim Kimdir, Yaşı Memleketi

Türkiye’de milyonlarca televizyon izleyicisinin favori programı haline gelen Masterchef Türkiye 2021’de heyecan tavan yaptı! Ana kadroya girme sürecinde son aşamaya gelinirken izleyiciler Masterchef’ye kim kazandı sorusunun yanıtını arıyor. Dün geceki yarışmada ana kadroya giren isim belli oldu mu?







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