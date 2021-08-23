Masterchef 23 Ağustos 2021 Kim Kazandı? Masterchef’te Kim Kazandı, Ana Kadroya Kim Girdi? Masterchef Kazanan İsim Kimdir, Yaşı Memleketi
Türkiye’de milyonlarca televizyon izleyicisinin favori programı haline gelen Masterchef Türkiye 2021’de heyecan tavan yaptı! Ana kadroya girme sürecinde son aşamaya gelinirken bakın son programda neler oldu?. İşte detaylar...
Türkiye’de milyonlarca televizyon izleyicisinin favori programı haline gelen Masterchef Türkiye 2021’de heyecan tavan yaptı! Ana kadroya girme sürecinde son aşamaya gelinirken izleyiciler Masterchef’ye kim kazandı sorusunun yanıtını arıyor. Dün geceki yarışmada ana kadroya giren isim belli oldu mu?
Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>
23 Ağu 2021 - 10:31 - Masterchef Türkiye 2021
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.