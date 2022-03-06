Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi Nerede Çekildi? Hababam Sınıfı Uyanıyor Filmi Hangi Tarihte, Ne Zaman Çekildi? Filmin Konusu Nedir, Oyuncuları Kimlerdir?

Yeşilçam klasiklerinin vazgeçilmez filmlerinden bir tanesi olan Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi nerede, ne zaman çekildi sorusu en merak edilenler arasında yer alıyor. 26 Ağustos tarihinde Show TV ekranlarında yeniden yayınlanacağının öğrenilmesinin ardından tüm sinemaseverler tarafından en merak edilen filmler arasında oldu. Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez’in yer alıyor olduğu Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi yeniden sevenleri ile bir araya gelecek. Her ne kadar çok uzun yıllara dayanan bir yapısı olsa bile yine de en sevilen filmlerden bir tanesi oluyor.

Televizyon ekranlarında yayınlanacak olduğunun öğrenilmesi ardından Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi nerede, ne zaman çekildi, hangi kanalda yayınlanacak, filmin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir en merak edilen konulardan bir tanesi oldu. Sizler için Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi hakkında merak edilen tüm detaylar…

Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi ne zaman, nerede çekildi sorusu netlik kazandı. Ertem Eğilmez’in yönetmen koltuğunda yer aldığı Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi 1976 yılında vizyona girmiştir. Özel Çamlıca Lisesi olarak dikkatleri çeken okul aslında okul değildir. İstanbul Üsküdar sınırlarında Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı’dır. Sizler için Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi hakkında merak edilenler…

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