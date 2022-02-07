Ankara Lise Kayıtları 2022 Nasıl Yapılacak? 2022 Ankara Lise Kayıtları Ne Zaman Başlıyor? Lise Kayıtları İçin Hangi Evraklar Gerekli?
Yapılan Liseye Geçiş Sınavı (LGS)’nın ardından 2022 lise kayıtları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta liselere kayıt takvimini açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), konuyla ilgili tüm detayları aday öğrencilerin bilgisine sundu. İşte detaylar...
Yapılan Liseye Geçiş Sınavı (LGS)’nın ardından 2022 lise kayıtları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta liselere kayıt takvimini açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), konuyla ilgili tüm detayları aday öğrencilerin bilgisine sundu. Konuyla ilgili hazırlıklara yüz yüze eğitimin hemen öncesinde başlayan öğrenciler ise, akıllarında belirlenen sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, 2022 Ankara lise kayıtları nasıl yapılacak? Ankara lise kayıtları ne zaman başlıyor? Lise kayıtları için hangi evraklar gerekli? İşte, detaylar…
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07 Şub 2022 - 15:00 - Eğitim
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.