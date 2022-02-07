Ankara Lise Kayıtları 2022 Nasıl Yapılacak? 2022 Ankara Lise Kayıtları Ne Zaman Başlıyor? Lise Kayıtları İçin Hangi Evraklar Gerekli?

Yapılan Liseye Geçiş Sınavı (LGS)’nın ardından 2022 lise kayıtları için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta liselere kayıt takvimini açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), konuyla ilgili tüm detayları aday öğrencilerin bilgisine sundu. Konuyla ilgili hazırlıklara yüz yüze eğitimin hemen öncesinde başlayan öğrenciler ise, akıllarında belirlenen sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, 2022 Ankara lise kayıtları nasıl yapılacak? Ankara lise kayıtları ne zaman başlıyor? Lise kayıtları için hangi evraklar gerekli? İşte, detaylar…

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