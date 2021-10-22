Son Yaz Dizisinin Sares'si Birce Akalay Kimdir, Kaç Doğumlu? Birce Akalay Hangi Bölüm Mezunu?

FOX TV ekranları yeni sezona tam 7 farklı dizi ile bomba bir giriş yapmak için hazırlıklarına başladı. Bu sezonun en etkili dizilerinden bir tanesi olacak şekilde Son Yaz isimli dizi ön plana çıkıyor. Son Yaz dizisi Birce Akalay ile başlıyor. Çekimlerin başladığına dair gelen haberler Son Yaz dizisi ekibine dahil olan Birce Akalay ile gündemde yerini alan konulardan bir tanesi oldu. Herkes tarafından en merak edilen Son Yaz dizisi çekimleri başladı mı, oyuncuları kim, ne zaman başlayacak gibi detayları derledik. İşte, Son Yaz dizisi ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

Ali Atay, Alperen Duymaz, Hafsanur Sancaktutan gibi güçlü isimlerin başrollerinde yer aldığı Son Yaz dizisi yeni sezon için çekimlerine başladı. Yaz aylarında Leyla ile Mecnun isimli dizinin çekimlerine katılan Ali Atay çekimlerin tamamlanmasının hemen ardından Son Yaz dizisi çekimlerinde yerini aldı.

Son Yaz dizisi ekibine yeni dahil olan ve hikayenin gidişatına farklı bir yön verecek karaktere sahip olması ön görülen Birce Akalay da ekip de yerini aldı. Son Yaz dizisi ikinci sezon çekimlerine katılan güzel oyuncu için ilk kareler de gelmeye başladı. Dizi senaristlerinden bir tanesi olarak ön plana çıkan Cem Görgeç ilk set gününe ait fotoğrafları da şahsına ait sosyal medya hesabından yayınladı.

Birçok ünlü oyuncunun veda ederek diziden ayrılması ardından sezon finalinde Canan Kara karakterinin ölmesi ve Birce Akalay’ın ekibe dahil olması kafalarda karışıklıklara neden oldu. 21. Bölümü ile sezon finali yapan Son Yaz dizisi ekibinden ayrılan Şebnem Dönmez, Emre Karayel ile beraber Erdem Şanlı ardından Birce Akalay dahil olması yeni sezonun merakla beklenmesine neden oldu. Peki, Son Yaz dizisi yeni sezon çekimlerine dahil olan Birce Akalay kimdir, kaç doğumlu, hangi bölümden mezun oldu, nereli? Sizler için Birce Akalay hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, Birce Akalay hakkında merak edilenler…

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