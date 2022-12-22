- 22 Ara 2022 - 21:03

E-devlet Nasıl Ortaya Çıktı, İlk Ne Zaman Kuruldu? E Devlet Uygulaması Hangi Yıl Hizmete Açıldı? E-Devlet Yazılımı Kime Ait?

İlk kuruluşundan bu yana vatandaşların kamu kurum ve kuruluş hizmetlerinden kolay bir şekilde yararlanmasını temel alan e-Devlet Kapısı uygulaması, şimdilerde oldukça popüler bir şekilde kullanılır hale geldi. Hayatımızın vazgeçilmez bir sistemi olan e-devlet peki ne zaman kuruldu? İşte merak edilen tüm detaylar...

İlk kuruluşundan bu yana vatandaşların kamu kurum ve kuruluş hizmetlerinden kolay bir şekilde yararlanmasını temel alan e-Devlet Kapısı uygulaması, şimdilerde oldukça popüler bir şekilde kullanılır hale geldi. Peki, Edevlet ilk ne zaman kuruldu? E devlet uygulaması hangi yıl hizmete açıldı? E-Devlet yazılımı kime ait? İşte, detaylar…

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22 Ara 2022 - 21:03 - Teknoloji

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E-devlet Nasıl Ortaya Çıktı, İlk Ne Zaman Kuruldu? E Devlet Uygulaması Hangi Yıl Hizmete Açıldı? E-Devlet Yazılımı Kime Ait? mask
E-devlet Nasıl Ortaya Çıktı, İlk Ne Zaman Kuruldu? E Devlet Uygulaması Hangi Yıl Hizmete Açıldı? E-Devlet Yazılımı Kime Ait?
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