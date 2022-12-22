E-devlet Nasıl Ortaya Çıktı, İlk Ne Zaman Kuruldu? E Devlet Uygulaması Hangi Yıl Hizmete Açıldı? E-Devlet Yazılımı Kime Ait?
İlk kuruluşundan bu yana vatandaşların kamu kurum ve kuruluş hizmetlerinden kolay bir şekilde yararlanmasını temel alan e-Devlet Kapısı uygulaması, şimdilerde oldukça popüler bir şekilde kullanılır hale geldi. Hayatımızın vazgeçilmez bir sistemi olan e-devlet peki ne zaman kuruldu? İşte merak edilen tüm detaylar...
İlk kuruluşundan bu yana vatandaşların kamu kurum ve kuruluş hizmetlerinden kolay bir şekilde yararlanmasını temel alan e-Devlet Kapısı uygulaması, şimdilerde oldukça popüler bir şekilde kullanılır hale geldi. Peki, Edevlet ilk ne zaman kuruldu? E devlet uygulaması hangi yıl hizmete açıldı? E-Devlet yazılımı kime ait? İşte, detaylar…
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22 Ara 2022 - 21:03 - Teknoloji
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.