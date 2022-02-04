Songül Karlı'dan Yeni Baş Döndüren Göğüs İfşası ve Fizik Detayı Şaşırttı! Songül Karlı'nın Son Halini Görenler, Gözlerine İnanamadı...

Ünlü Türk sanat müziği sanatçısı ve televizyon sunucusu Songül Karlı, Instagram'ı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Sosyal medyayı alevler içerisinde bırakan o görüntüleri paylaşan Songül Karlı büyük beğeni toplarken büyük de bir tepki topladı. Baş döndüren göğüs ifşası ile ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Songül Karlı'nın o fotoğrafı merak ediliyor. İşte detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

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