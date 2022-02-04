Songül Karlı'dan Yeni Baş Döndüren Göğüs İfşası ve Fizik Detayı Şaşırttı! Songül Karlı'nın Son Halini Görenler, Gözlerine İnanamadı...
Ünlü sanatçı Songül Karlı Instagram'da paylaştığı gönderisi ile birlikte magazin gündemine oturdu. Sosyal medyada yoğun etkileşim alan o fotoğrafta ki göğüs ifşası ortalığı ayağa kaldırdı. İşte detaylar.
Ünlü Türk sanat müziği sanatçısı ve televizyon sunucusu Songül Karlı, Instagram'ı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Sosyal medyayı alevler içerisinde bırakan o görüntüleri paylaşan Songül Karlı büyük beğeni toplarken büyük de bir tepki topladı. Baş döndüren göğüs ifşası ile ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Songül Karlı'nın o fotoğrafı merak ediliyor. İşte detaylar haberimizin devamında yer alıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.