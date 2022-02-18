Bir süre yazar Metin Hara ile de aşk yaşayan Adriana Lima, kalbini şimdilerde dünyaca ünlü yapımcı Andre Lemmers’a kaptırdı. Kameraların karşısına ilk kez sevgilisi ile Venedik Film Festivali’nde geçen Adriana Lima, pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Peki, Ünlü model Adriana Lima hamile mi? Adriana Lima kimdir, nasıl ünlü oldu? Adriana Lima kaç yaşında, ne kadar kazanıyor? İşte, detaylar…

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