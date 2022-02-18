Ünlü Model Adriana Lima Hamile Mi? Adriana Lima Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Adriana Lima Kaç Yaşında, Ne Kadar Kazanıyor?
Bir süre yazar Metin Hara ile de aşk yaşayan Adriana Lima, kalbini şimdilerde dünyaca ünlü yapımcı Andre Lemmers’a kaptırdı. Kameraların karşısına ilk kez sevgilisi ile Venedik Film Festivali’nde geçen Adriana Lima ile ilgili detaylar haberimizde...
Bir süre yazar Metin Hara ile de aşk yaşayan Adriana Lima, kalbini şimdilerde dünyaca ünlü yapımcı Andre Lemmers’a kaptırdı. Kameraların karşısına ilk kez sevgilisi ile Venedik Film Festivali’nde geçen Adriana Lima, pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Peki, Ünlü model Adriana Lima hamile mi? Adriana Lima kimdir, nasıl ünlü oldu? Adriana Lima kaç yaşında, ne kadar kazanıyor? İşte, detaylar…
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18 Şub 2022 - 23:13 - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.