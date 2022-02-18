- 18 Şub 2022 - 23:13

Ünlü Model Adriana Lima Hamile Mi? Adriana Lima Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Adriana Lima Kaç Yaşında, Ne Kadar Kazanıyor?

Bir süre yazar Metin Hara ile de aşk yaşayan Adriana Lima, kalbini şimdilerde dünyaca ünlü yapımcı Andre Lemmers’a kaptırdı. Kameraların karşısına ilk kez sevgilisi ile Venedik Film Festivali’nde geçen Adriana Lima ile ilgili detaylar haberimizde...

Bir süre yazar Metin Hara ile de aşk yaşayan Adriana Lima, kalbini şimdilerde dünyaca ünlü yapımcı Andre Lemmers’a kaptırdı. Kameraların karşısına ilk kez sevgilisi ile Venedik Film Festivali’nde geçen Adriana Lima, pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Peki, Ünlü model Adriana Lima hamile mi? Adriana Lima kimdir, nasıl ünlü oldu? Adriana Lima kaç yaşında, ne kadar kazanıyor? İşte, detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>

18 Şub 2022 - 23:13 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ünlü Model Adriana Lima Hamile Mi? Adriana Lima Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Adriana Lima Kaç Yaşında, Ne Kadar Kazanıyor? mask
Ünlü Model Adriana Lima Hamile Mi? Adriana Lima Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Adriana Lima Kaç Yaşında, Ne Kadar Kazanıyor?
Gelinim Mutfakta Miyase’ye Ne Oldu, Elenecek mi? Yarışmada Öyle Bir An Yaşandı, Yönetmenine Kadar Herkes Fenalık Geçirdi! Neler Oluyor? mask
Gelinim Mutfakta Miyase’ye Ne Oldu, Elenecek mi? Yarışmada Öyle Bir An Yaşandı, Yönetmenine Kadar Herkes Fenalık Geçirdi! Neler Oluyor?
Bu Akşam Survivor Var Mı? Survivor Hangi Günler, Saat Kaçta? Cuma Günleri Survivor Var Mı? mask
Bu Akşam Survivor Var Mı? Survivor Hangi Günler, Saat Kaçta? Cuma Günleri Survivor Var Mı?
Yalnız Kurt'un Güzeli Yaprak Medine'de ESTETİK harikası çıktı! Eski Halini Görenler Şaştı Kaldı… mask
Yalnız Kurt'un Güzeli Yaprak Medine'de ESTETİK harikası çıktı! Eski Halini Görenler Şaştı Kaldı…
Elektrik Faturası Yüksek Gelenler Dikkat! Devletten Öyle Bir Destek Geldi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Başvuran Alacak… mask
Elektrik Faturası Yüksek Gelenler Dikkat! Devletten Öyle Bir Destek Geldi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Başvuran Alacak…
Camdaki Kız Dizisinde Cana’yla Basıldı! Bundan Sonra İptal, Nalan İpini Öyle Bir Kesti Ki… Sedat Patladı, Açıklaması Olay Oldu! mask
Camdaki Kız Dizisinde Cana’yla Basıldı! Bundan Sonra İptal, Nalan İpini Öyle Bir Kesti Ki… Sedat Patladı, Açıklaması Olay Oldu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status