Fox TV’nin Güzel Sunucusu Fulya Öztürk Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Fulya Öztürk’ün Memleketi…

FOX TV’nin güzel sunucusu Fulya Öztürk bakın aslen nereli çıktı! Herkes başka sanıyordu duyan inanmadı! Şimdilerde FOX TV’nin gündüz kuşağı olan Fulya ile Umudun Olsun programının sunuculuğunu üstlenen Fulya Öztürk, seyircisini özel hayatının detayları ile şoke etti. Daha önce alanında bir de ödül alan başarılı sunucu, bilinmeyen yönleri ile seyircisinin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Peki, FOX TV sunucusu Fulya Öztürk aslen nereli? Fulya Öztürk kimdir, kaç yaşında? İşte Fulya Öztürk’ün memleketi…

Devamı İçin Diğer Sayfaya geçiniz>>>>>