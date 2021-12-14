Fox TV’nin Güzel Sunucusu Fulya Öztürk Bakın Aslen Nereli Çıktı! Herkes Başka Sanıyordu Duyan İnanmadı İşte Fulya Öztürk’ün Memleketi…
FOX TV’nin güzel sunucusu Fulya Öztürk bakın aslen nereli çıktı! Herkes başka sanıyordu duyan inanmadı! Şimdilerde FOX TV’nin gündüz kuşağı olan Fulya ile Umudun Olsun programının sunuculuğunu üstlenen Fulya Öztürk, seyircisini özel hayatının detayları ile şoke etti. İşte merak edilen detaylar...
FOX TV’nin güzel sunucusu Fulya Öztürk bakın aslen nereli çıktı! Herkes başka sanıyordu duyan inanmadı! Şimdilerde FOX TV’nin gündüz kuşağı olan Fulya ile Umudun Olsun programının sunuculuğunu üstlenen Fulya Öztürk, seyircisini özel hayatının detayları ile şoke etti. Daha önce alanında bir de ödül alan başarılı sunucu, bilinmeyen yönleri ile seyircisinin dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Peki, FOX TV sunucusu Fulya Öztürk aslen nereli? Fulya Öztürk kimdir, kaç yaşında? İşte Fulya Öztürk’ün memleketi…
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14 Ara 2021 - 23:26 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.