- 01 Oca 2022 - 13:12

Merak Uyandırdı: Köfteci Yusuf Ankara’da Nerelerde Var? Köfteci Yusuf Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? İşte Köfteci Yusuf Ankara Şubeleri Ve Çalışma Saatleri…

İlk olarak İznik’te kurulan ve 1996 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet göstermeye devam eden Köfteci Yusuf, Ankara’nın da pek çok noktasında yemek severler ile buluşuyor. Ankara’daki şubeleri ile çok sevilen Köfteci Yusuf ile ilgili detaylar haberimizde...

İlk olarak İznik’te kurulan ve 1996 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet göstermeye devam eden Köfteci Yusuf, Ankara’nın da pek çok noktasında yemek severler ile buluşuyor. Ankara’daki şubeleri ile çok sevilen Köfteci Yusuf, her geçen gün başkentlilere verdiği hizmet ağını büyütüyor. Lezzetli ve piyasaya oranla uygun fiyatlı satış yapan Köfteci Yusuf, başkentlilerin hafta sonu yemekleri için de sıkça uğradıkları restoran zincirleri arasında bulunuyor. Peki, Köfteci Yusuf Ankara’da nerelerde var? Köfteci Yusuf kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Köfteci Yusuf Ankara şubeleri ve çalışma saatleri…

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01 Oca 2022 - 13:12 - Yaşam

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