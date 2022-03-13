Seren Serengil Kaç Kez Evlendi, Çocuğu Var mı? Seren Serengil Kimlerle Evlendi? Seren Serengil Kaç Yaşında, Sevgilisi Kim, Aslen Nerelidir?

Seren Serengil son zamanlarda yaşadığı sendrom nedeni ile gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. 2016 senesinde fazla kilolarından kurtulmak adına mide operasyonu olan isim, operasyonun ardından dumping sendromuna yakalandı. Bu sendrom sonucunda ünlü isim zayıflamasına engel olamadı ve hızlı bir şekilde kilo vermeye başladı. 46 kiloya düşen Serengil, geçirdiği operasyonlar sonucunda sağlığına yeniden kavuşmaya başladı.

Bu süreçte Seren Serengil’in yanında olan bir isim de oldukça dikkat çekti. Mustafa Tohma, ünlü ismi bir an olsun yalnız bırakmadı. İlerleyen günlerde ise çiftin aniden evlilik kararı aldığı öğrenildi. Peki, Seren Serengil kaç kez evlendi, çocuğu var mı, Seren Serengil kimlerle evlendi, Seren Serengil kaç yaşında şuan evli mi? İşte, Seren Serengil kaç kez evlendi, çocuğu var mı hakkında merak edilenler…

Seren Serengil yakın zamanda Mustafa Tohma ile evleneceğini duyurdu. Mustafa Tohma ile evlenir ise ünlü isim beşinci kez nikah masasına oturacak. Mustafa Tohma ile arkadaş olduklarını belirten Serengil, en yakın arkadaşına evet dediğini duyurdu. Serengil, aşkın anlaşmadan sonra geldiğini açıkladı. Bir evlilikte aşkı seçen insanların mutsuz olduğunu bunun yerine anlayış, huzur, iyi niyet ve arkadaşlığın ön planda tutulması gerektiğini ifade etti. Aşk da bunlarla olduğu zaman güzel olur diyen sanatçı, bu kararı ile ezberleri bozduğunu söyledi. Peki, Seren Serengil kimlerle evlendi? İşte, Seren Serengil kimlerle evlendi hakkında merak edilen bütün detaylar…

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