- 05 Şub 2022 - 15:30

Ankaralı İş Adamı Hasan Gümüş Kimdir? Yayla Agro Gıda'nın Sahibi Hasan Gümüş Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?

Ankaralı iş adamı Hasan Gümüş kimdir, Yayla Agro Gıda’nın sahibi Hasan Gümüş kaç yaşında, aslen nerelidir en merak edilen konular arasında yer aldı. Sizler için Hasan Gümüş hakkına merak edilen tüm detayları derledik. İşte, Hasan Gümüş hakkında merak edilenler…

Gıda sektöründe olan başarısı ile adından bir hayli söz ettirmeyi başaran Ankaralı iş adamı Hasan Gümüş yüzlerce kişiye istihdam fırsatı sunuyor. Bu kadar başarısı ile adından bir hayli söz ettiren başarılı isimlerden bir tanesi olan Ankaralı iş adamı Hasan Gümüş kimdir, Yayla Agro Gıda’nın sahibi Hasan Gümüş kaç yaşında, aslen nerelidir en merak edilen konular arasında yer aldı. Sizler için Hasan Gümüş hakkına merak edilen tüm detayları derledik. İşte, Hasan Gümüş hakkında merak edilenler…

Gıda ve bakliyat alanlarında kısa sürede hızla iyi bir gelişim gösteren ve günümüzde tam 55 farklı ülkeye ihracat hizmetleri sunan Yayla Agro, sektöre kazandırmış olduğu yenilikçi ürünleri ile öncü rolünde bilinmektedir. Yaptığı bir açıklama sırasında dünya genelinde iyi bir söz sahibi olmanın tek yolunu farklılaşma ve yüksek katma değer ürünlerde gördüğünü anlatmıştır. Daha sağlıklı bir geleceğe sahip olmak için üretmeye hız kesmeden devam eden Yayla Agro Gıda adeta dünya şirketi olarak nitelendirebilmek için gece gündüz çalışmaları devam etmektedir. Kurulumunda öncü isim olan Ankaralı iş adamı Hasan Gümüş kimdir?

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05 Şub 2022 - 15:30 - Yaşam

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Ankaralı İş Adamı Hasan Gümüş Kimdir? Yayla Agro Gıda'nın Sahibi Hasan Gümüş Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir? mask
Ankaralı İş Adamı Hasan Gümüş Kimdir? Yayla Agro Gıda'nın Sahibi Hasan Gümüş Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir?
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