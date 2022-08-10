İrem Sak’ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyanlar Şok Oldu! Sevgilisi Furkan Korkmaz ile Yaş Farkı Dikkat çekti... Meğer 11 Yaş...
Oyunculuk performansı ile her dönem adından söz ettiren oyuncu İrem Sak, yeni aşkı ile kameralara yakalandı. Magazin basının sorularından kaçmak için adeta köşe kapmaca oynayan ünlü oyuncu, ünlü sevgilisini ve sevgilisi ile arasındaki yaş farkını her şeye rağmen gizleyemedi. İşte size detaylar...
Oyunculuk performansı ile her dönem adından söz ettiren oyuncu İrem Sak, yeni aşkı ile kameralara yakalandı. Magazin basının sorularından kaçmak için adeta köşe kapmaca oynayan ünlü oyuncu, ünlü sevgilisini ve sevgilisi ile arasındaki yaş farkını her şeye rağmen gizleyemedi!
Peki, oyuncu İrem Sak’ın sevgilisi kim? İrem Sak kimdir, nasıl ünlü oldu, kaç yaşında? Oyuncu İrem Sak’ın sevgilisi Furkan Korkmaz kaç yaşında, yaş farkı 11 mi? İşte, detaylar…
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10 Ağu 2022 - 09:31 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.