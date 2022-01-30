Aziz dizisi yeni sezonun iddialı yapımlarından birisi olarak yer alıyor. Dizi güçlü kadrosu ve senaryosu ile izleyicilerin şimdiden ilgisini çekmeyi başardı. Dizinin ana karakteri Aziz’i Murat Yıldırım canlandırıyor. Murat Yıldırım son olarak Ramo dizisi ile ekranlara gelmişti.

Dizide Ramo karakterine can vermiş ve büyük bir beğeni toplamıştı. Oyuncunun yeni dizisi Aziz de seyirciler tarafından büyük bir ilgi görüyor. Peki, Aziz dizisinin Aziz’i Murat Yıldırım kimdir, nasıl ünlü oldu, Murat Yıldırım kaç yaşında, aslen nerelidir, Murat Yıldırım ne kadar kazanıyor? İşte, Aziz dizisinin Aziz’i Murat Yıldırım kimdir, nasıl ünlü oldu hakkında merak edilen bütün detaylar…

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