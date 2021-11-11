Anasayfa/

Foto Galeri/

11 Kas 2021 - 22:01

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Oruç Reis Dizisi Nerede Çekiliyor? Oruç Reis Oyuncuları Kimler?

TRT1 ekranlarının iddialı dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, bugün itibariyle seyirci karşısına çıkmaya başlıyor. Sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla seyircisinin kantarına ilk kez çıkıyor. Sizde bu dizi ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...