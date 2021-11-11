Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Oruç Reis Dizisi Nerede Çekiliyor? Oruç Reis Oyuncuları Kimler?
TRT1 ekranlarının iddialı dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, bugün itibariyle seyirci karşısına çıkmaya başlıyor. Sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla seyircisinin kantarına ilk kez çıkıyor. Sizde bu dizi ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...
TRT1 ekranlarının iddialı dizisi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, bugün itibariyle seyirci karşısına çıkmaya başlıyor. Sezona iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla seyircisinin kantarına ilk kez çıkıyor. Öte yandan bütün yaz boyunca televizyon severleri merakla bekleten Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, pek çok soruya da beraberinde getiriyor. Peki, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Oruç Reis dizisi nerede çekiliyor? Oruç Reis oyuncuları kimler? İşte, detaylar…
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11 Kas 2021 - 22:01 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.