Teşkilat Dizisinin Çetin'i Mustafa Açılan Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Mustafa Açılan Kaç Yaşında, Aslen Nereli, Ne Kadar Kazanıyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden bir tanesi olan Teşkilat yeni sezonda da ekranlarda yer almak için hız kesmeden çalışmalarına devam etmektedir. Yedisinden yetmişine kadar herkesi mest eden yapım bu sezon da bomba etkisi ile gündemde yerini alacak. Her yeni bölümü ile reyting rekortmeni olmayı başaran yapım kısa sürede en çok dikkatleri çekenler arasında yer almıştır. Geçtiğimiz sezon 14. Bölümü ile sezon finali yapmış ve tüm sevenlerini büyük bir merak içerisinde bırakmıştır. Bu kadar başarısı ile adından söz ettirirken konusu ve oyuncuları ile de herkesi kendisine hayran bırakmıştır. Peki, Teşkilat dizisinin Çetin’i Mustafa Açılan kimdir, gerçek adı ne? Çetin’e can verecek isim kimdir, nasıl ünlü oldu, kaç yaşında, aslen nereli, ne kadar kazanıyor? Sizler için Teşkilat dizisinin Çetin’i hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, Çetin hakkında merak edilenler…

Teşkilat dizisinin Çetin’i Mustafa Açılan hem dizinin konusu hem de dizide olan rolü ile en çok dikkatleri çeken isimler arasında yer almaktadır. Herkesi başarısı ile kendisine hayran bırakan oyuncu hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik. İşte, merak edilenler…

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