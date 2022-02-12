Kardeşlerim Nerede, Hangi Okulda Çekiliyor? Ataman Koleji Hangi Okul? Kardeşlerim Dizisi Hangi Lise Nerede Çekiliyor?

Dram dolu konusuyla her hafta seyircisini ağlatmaya başaran Kardeşlerim dizisi, geçtiğimiz hafta itibariyle ikinci sezonuna iddialı bir giriş yapmış bulunuyor. Yeni sezonunda da gösterişli çekim mekanlarını seyircisiyle buluşturan Kardeşlerim dizisi, şu sıralar en çok merak edilen yapımlar arasında yer alıyor. Kullanılan okulun gösterişi ve çekilen mahallenin havasını seyircisine geçirişiyle başarılı kabul edilen Kardeşlerim dizisi, tıpkı diğer diziler gibi en çok çekim mekanlarını merak ettiriyor. Peki, Kardeşlerim nerede, hangi okulda çekiliyor? Ataman Koleji hangi okul? Kardeşlerim dizisi lise nerede çekiliyor? İşte, detaylar…

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