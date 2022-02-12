Kardeşlerim Nerede, Hangi Okulda Çekiliyor? Ataman Koleji Hangi Okul? Kardeşlerim Dizisi Hangi Lise Nerede Çekiliyor?
Dram dolu konusuyla her hafta seyircisini ağlatmaya başaran Kardeşlerim dizisi, geçtiğimiz hafta itibariyle ikinci sezonuna iddialı bir giriş yapmış bulunuyor. Yeni sezonunda da gösterişli çekim mekanlarını seyircisiyle buluşturan Kardeşlerim dizisinin nerede çekildiğini merak ediyorsanız işte size detaylar...
Dram dolu konusuyla her hafta seyircisini ağlatmaya başaran Kardeşlerim dizisi, geçtiğimiz hafta itibariyle ikinci sezonuna iddialı bir giriş yapmış bulunuyor. Yeni sezonunda da gösterişli çekim mekanlarını seyircisiyle buluşturan Kardeşlerim dizisi, şu sıralar en çok merak edilen yapımlar arasında yer alıyor. Kullanılan okulun gösterişi ve çekilen mahallenin havasını seyircisine geçirişiyle başarılı kabul edilen Kardeşlerim dizisi, tıpkı diğer diziler gibi en çok çekim mekanlarını merak ettiriyor. Peki, Kardeşlerim nerede, hangi okulda çekiliyor? Ataman Koleji hangi okul? Kardeşlerim dizisi lise nerede çekiliyor? İşte, detaylar…
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12 Şub 2022 - 12:03 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.