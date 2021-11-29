- 29 Kas 2021 - 13:43 G: 29 Kas 2021 - 13:44

MasterChef'te Eren Kaşıkçı'nın Sakalsız Halini Görenler Gözlerine İnanamadı! Eren Kaşıkçı Kimdir, Kaç Yaşında, Asıl Mesleği Nedir?

TV 8 ekranlarında izleyicisi ile buluşan MasterChef Türkiye 2021 programı son hızıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Programın en dikkat çekici yarışmacılarından biri olan Eren Kaşıkçı ile ilgili detaylar haberimizde...

TV 8 ekranlarında izleyicisi ile buluşan MasterChef Türkiye 2021 programı son hızıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Programın en dikkat çekici yarışmacılarından biri olan Eren Kaşıkçı, özellikle sakalsız hallerinin ortaya çıkmasıyla son günlerde ismi en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki Eren Kaşıkçı kimdir, yaşı ve asıl mesleği nedir? İşte detaylar…

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29 Kas 2021 - 13:43 - Masterchef Türkiye 2021

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