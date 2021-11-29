MasterChef'te Eren Kaşıkçı'nın Sakalsız Halini Görenler Gözlerine İnanamadı! Eren Kaşıkçı Kimdir, Kaç Yaşında, Asıl Mesleği Nedir?
TV 8 ekranlarında izleyicisi ile buluşan MasterChef Türkiye 2021 programı son hızıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Programın en dikkat çekici yarışmacılarından biri olan Eren Kaşıkçı ile ilgili detaylar haberimizde...
TV 8 ekranlarında izleyicisi ile buluşan MasterChef Türkiye 2021 programı son hızıyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Programın en dikkat çekici yarışmacılarından biri olan Eren Kaşıkçı, özellikle sakalsız hallerinin ortaya çıkmasıyla son günlerde ismi en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki Eren Kaşıkçı kimdir, yaşı ve asıl mesleği nedir? İşte detaylar…
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29 Kas 2021 - 13:43 - Masterchef Türkiye 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.