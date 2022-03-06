06 Mar 2022 - 11:38
Teşkilat Dizisi Ankara'da Nerede Çekiliyor? Teşkilat Dizisinin Filim Seti ve MİT Kale Nerede? Teşkilat Ankara’da Film Seti Hangi İlçede?
TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşan ve sezonun en güçlü dizilerinden biri olarak dikkatleri çekmeyi başaran Teşkilat dizisi ile ilgili detaylar haberimizde...
TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşan ve sezonun en güçlü dizilerinden biri olarak dikkatleri çekmeyi başaran Teşkilat dizisi, birçok farklı açıdan izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Peki Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar…
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06 Mar 2022 - 11:38 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.