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06 Mar 2022 - 11:38

Teşkilat Dizisi Ankara'da Nerede Çekiliyor? Teşkilat Dizisinin Filim Seti ve MİT Kale Nerede? Teşkilat Ankara’da Film Seti Hangi İlçede?

TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşan ve sezonun en güçlü dizilerinden biri olarak dikkatleri çekmeyi başaran Teşkilat dizisi ile ilgili detaylar haberimizde...