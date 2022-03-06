- 06 Mar 2022 - 11:38

Teşkilat Dizisi Ankara'da Nerede Çekiliyor? Teşkilat Dizisinin Filim Seti ve MİT Kale Nerede? Teşkilat Ankara’da Film Seti Hangi İlçede?

TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşan ve sezonun en güçlü dizilerinden biri olarak dikkatleri çekmeyi başaran Teşkilat dizisi ile ilgili detaylar haberimizde...

TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluşan ve sezonun en güçlü dizilerinden biri olarak dikkatleri çekmeyi başaran Teşkilat dizisi, birçok farklı açıdan izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Peki Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? İşte detaylar…

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06 Mar 2022 - 11:38 - Dizi Haberleri

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