Türkiye’de hem statü hem de çalışma şartları açısından önemli meslek gruplarından biri olarak görülen mühendislik, her yıl binlerce öğrencinin tercih ettiği alan haline gelmeye devam ediyor. Gıdadan makineye, elektronik elektrikten biyolojiye kadar pek çok alanda mühendisliğin var olduğu Türkiye’de sektöre her yıl yeni mühendislik alanları da ekleniyor.

Ülkemizin her alanda gelişmesi, kentleşmesi ve sanayileşmesinde önemli görevler üstlenen mühendisler Kaç Para Kazanıyor? Mühendis Maaşı Ne Kadar Oldu? En Düşük - En Yüksek Mühendis Maaşı Ne Kadar? 2023 Yeni Mühendis Ne Kadar Maaş Alıyor, Kaç Lira? İşte, detaylar…

Mühendis Maaşı Ne Kadar Oldu? En Düşük - En Yüksek Mühendis Maaşı Ne Kadar?

Temmuz ayında maaşlarına zam gelecek olan memurlarının gözü kulağı açıklanacak olan zam oranında. Enflasyona oranla açıklanan zam ile ilgili beklenti ise %30 seviyelerine çıkmıştı.

3 Ocak 2023 salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı olarak yaptığı açıklama sonrası memur ve emekliye refah payıyla birlikte maaşlara yüzde 25 zam yapıldı. Yapılan zam oranına göre yapılan hesaplama ile birlikte memurlarının alacakları maaş miktarı da belli oldu.

Mühendis Maaşı Ne Kadar Oldu?

Bu zam oranına göre; 18 bin 215 TL olan Mühendis maaşı yüzde 25 zamla birlikte 20 bin 260 TL'ye çıkarılmıştır. Mühendis maaşı ise 15 bin 810 TL'den 20 bin 73 TL'ye yükselmiştir.

2023 YILI EN DÜŞÜK - EN YÜKSEK MEMUR MAAŞI BELLİ OLDU

En düşük Mühendis Maaşı : 20 bin 260 TL En Yüksek Mühendis Maaşı : 32 bin 480 TL En düşük memur maaşı: 9 bin 104 TL alırken - 11 bin 380 Türk Lirası olmuştur. Araştırma Görevlisinin (7/1) maaşı: 15 bin 315 TL alırken - 19 bin 143 Türk Lirası olmuştur. Uzman Doktor (1/4) : 18 bin 861 TL alırken - 23 bin 576 Türk Lirası olmuştur. Mühendisler (1/4); 16 bin 209 TL alırken - 20 bin 261 Türk Lirası olmuştur. Avukat (1/4) 15 bin 492 TL alırken - 19 bin 365 Türk Lirası olmuştur. Genel müdür, (1/4) 30 bin 222 TL alırken - 37 bin 777 Türk Lirası olmuştur. Öğretmen(1/4) 12 bin 281TL alırken - 15 bin 351 Türk Lirası olmuştur. Polis memuru (8/1) 13 bin 752 TL alırken - 17 bin 190 Türk Lirası olmuştur. hemşire (Lisans 5/1) 11 bin 832 TL alırken - 14 bin 790 Türk Lirası olmuştur.

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