Güldür Güldür Oyuncuların Bölüm Başı Kazançları Dudak Uçuklattı! Alper Kul, Doğa Rutkay, Çağlar Çorumlu, Onur Buldu, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya Ne Kadar Kazanıyor? İşte Bölüm Başı Aldıkları Miktarlar...

Ali Sunal’ın sunduğu Güldür Güldür Show, 9.sezonuyla Show TV ekranlarına gelmeye hazırlanıyor. Skeçler ile seyircisine her bölümünde eğlenceli bir gece yaşatan Güldür Güldür Show BKM imzasıyla ekranlara geliyor. Karakterleri ile bir hayli sevilen Güldür Güldür Show isimli eğlence programının kadrosunda şimdiye dek; Ali Sunal, Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Buldu, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Uğur Bilgin, Mahir İpek, Ünal Yeter, Açelya Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Aylin Kontente, İrem Kahyaoğlu, Giray Altınok, Özgün Aydın, Asiye Dinçsoy, Toygan Avanoğlu, Ayça Damgacı, Ozan Varol ve Deniz Hiracan gibi birbirinden ünlü isimler yer almış bulunuyor.

O isimlerin bölüm başı kazandığı para ise, duyanların dudaklarını uçuklatmayı başarıyor! Peki, Güldür Güldür oyuncuları ne kadar kazanıyor? Güldür Güldür oyuncuları bölüm başına kaç para alıyorlar? İşte, detaylar…



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