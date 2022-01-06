Arka Sokaklar Bu Akşam Var Mı, Yok Mu? Arka Sokaklar Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Arka Sokaklar Bugün Var Mı? İşte Kanal D Yayın Akışı

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu yapımlarından bir tanesi olan Arka Sokaklar geçtiğimiz hafta yeni sezona bomba bir giriş yaptı. Kadrosunda meydana gelen değişiklikler ile herkesi bir anda kendisine hayran bırakan başarılı yapım yedisinden yetmişine kadar herkesin soluksuz izlediği yapımlardan bir tanesi oluyor. Sezon finalini geride bırakarak yayın hayatına başlaması ardından en merak edilenler arasında yer aldı. Peki, bu akşam Arka Sokaklar yeni bölüm var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte, detaylar…

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Arka Sokaklar'ın yeni bölümü 14 Ocak 2021 tarihinde ekranlarda yer alacak.

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